今年山西将关闭煤矿35座

山西持续推进煤炭供给侧结构性改革，2018年将关闭煤矿35座、退出产能2240万吨。
山西持续推进煤炭供给侧结构性改革，2018年将关闭煤矿35座、退出产能2240万吨。
近年来，山西坚决淘汰落后产能、无效产能，按照法治化、市场化的要求，通过关闭退出灾害严重、资源枯竭、不具备安全生产条件、不符合煤炭产业政策的煤矿，缓解产能过剩矛盾，推动全省煤炭产业结构调整优化升级。2016年―2017年，省内关闭煤矿52座、退出产能4590万吨，核减生产煤矿产能925万吨／年，煤炭去产能总量全国排名第一。
山西坚持去产能与发展先进产能相结合，提升先进产能占比。2017年底全省煤炭先进产能达到39614．4万吨／年，占到生产总能力的42％，同比提高6个百分点。2016年和2017年去产能职工安置率分别为99．6％和88．6％。
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