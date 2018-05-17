观点 | 2018Q1碳酸锂进口超9000吨 全年锂盐供需紧平衡

目前，我国碳酸锂供应仍以进口为主，从2018年一季度锂盐进出口情况来看，我国碳酸锂进口量达到9005吨，碳酸锂出口量约827吨，但氢氧化锂产品应主要应用于高镍三元电池材料或镍钴铝电池材料，而国内高镍三元技术距离大规模量产仍有较大差距，因此氢氧化锂产品

目前，我国碳酸锂供应仍以进口为主，从2018年一季度锂盐进出口情况来看，我国碳酸锂进口量达到9005吨，碳酸锂出口量约827吨，但氢氧化锂产品应主要应用于高镍三元电池材料或镍钴铝电池材料，而国内高镍三元技术距离大规模量产仍有较大差距，因此氢氧化锂产品仍以出口为主，出口量达到6260吨，氢氧化锂进口量约为932吨。

2018年国内碳酸锂供给约为15.3万吨，需求约为15.6万吨，供给缺口仍然存在，碳酸锂供需同样处于紧平衡状态，2019年随着盐湖产能逐步提升，及锂矿巨头产能释放，紧平衡状态将会打破。OFweek产业研究院统计数据显示，2018年全国碳酸锂新增规划产能17万吨左右，氢氧化锂新增规划产能7万吨左右。

2018年全球碳酸锂供需仍将维持紧平衡状态，2019年供给会逐渐超过需求。OFweek产业研究院对全球碳酸锂供需数据测算显示，2018-2019年全球锂供给分别是29万吨和 37万吨，同比增速为18%和28%左右；碳酸锂需求分别为28.5万吨和34.9万吨，同比增速为17.4%和24.3%，因此今年仍将维持紧平衡状态，2019年供给会逐渐超过需求。

2018-2019年碳酸供需情况（单位：万吨）

数据来源：OFweek产业研究院

2018年因供需情况仍将维持紧平衡，碳酸锂价格维持稳定的可能性较大，预计将维持12-15万/吨，但2019年因紧平衡打破，锂盐价格或出现较大幅度调整。

我国电池级碳酸锂平均价格走势（单位：元）

数据来源：OFweek产业研究院

希望了解更多中国锂电材料市场的相关信息，请参考OFweek产业研究院《中国锂电行业进出口月度监测报告》。

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