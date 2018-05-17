观点 | 2018Q1碳酸锂进口超9000吨 全年锂盐供需紧平衡

目前，我国碳酸锂供应仍以进口为主，从2018年一季度锂盐进出口情况来看，我国碳酸锂进口量达到9005吨，碳酸锂出口量约827吨，但氢氧化锂产品应主要应用于高镍三元电池材料或镍钴铝电池材料，而国内高镍三元技术距离大规模量产仍有较大差距，因此氢氧化锂产品
目前，我国碳酸锂供应仍以进口为主，从2018年一季度锂盐进出口情况来看，我国碳酸锂进口量达到9005吨，碳酸锂出口量约827吨，但氢氧化锂产品应主要应用于高镍三元电池材料或镍钴铝电池材料，而国内高镍三元技术距离大规模量产仍有较大差距，因此氢氧化锂产品仍以出口为主，出口量达到6260吨，氢氧化锂进口量约为932吨。
2018年国内碳酸锂供给约为15.3万吨，需求约为15.6万吨，供给缺口仍然存在，碳酸锂供需同样处于紧平衡状态，2019年随着盐湖产能逐步提升，及锂矿巨头产能释放，紧平衡状态将会打破。OFweek产业研究院统计数据显示，2018年全国碳酸锂新增规划产能17万吨左右，氢氧化锂新增规划产能7万吨左右。
2018年全球碳酸锂供需仍将维持紧平衡状态，2019年供给会逐渐超过需求。OFweek产业研究院对全球碳酸锂供需数据测算显示，2018-2019年全球锂供给分别是29万吨和 37万吨，同比增速为18%和28%左右；碳酸锂需求分别为28.5万吨和34.9万吨，同比增速为17.4%和24.3%，因此今年仍将维持紧平衡状态，2019年供给会逐渐超过需求。
2018-2019年碳酸供需情况（单位：万吨）
数据来源：OFweek产业研究院
2018年因供需情况仍将维持紧平衡，碳酸锂价格维持稳定的可能性较大，预计将维持12-15万/吨，但2019年因紧平衡打破，锂盐价格或出现较大幅度调整。
我国电池级碳酸锂平均价格走势（单位：元）
数据来源：OFweek产业研究院
希望了解更多中国锂电材料市场的相关信息，请参考OFweek产业研究院《中国锂电行业进出口月度监测报告》。
【推荐锂电相关报告】
《锂电池电解液行业市场研究及预测报告》
《中国锂电池正极材料行业市场研究及预测报告》
《锂电池隔膜行业市场研究及预测报告》
《中国锂电池负极材料市场研究及预测分析报告》
《2018年中国锂电池行业月度监测报告》
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214774-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
城市规划区及城边村、镇区规划控制区，主要道路（国道、省道、县道、高速）两侧300米内区域不再审批光伏发电项目。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。