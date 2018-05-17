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荣耀MagicBook星云紫浪漫上市 这个520一起领本吧

点评

科技传媒网 互联网 2018-05-17 15:47

荣耀MagicBook星云紫浪漫上市 这个520一起领本吧

　　5月17日0点，荣耀MagicBook星云紫版已于京东、天猫、华为商城官网正式开启首发。I5-8250U版本售价4999元，i7-8550U版售价5699元。

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　　执“紫”之手，非你不Book

　　今日，@荣耀智慧生活 发布微博#遇见你，是我的星云!#，正式公布荣耀MagicBook# 星云紫版本5月17日浪漫上市，全平台开售。同时，转评该条微博还有机会获得荣耀MagicBook潮玩体验官任嘉伦的签名照。

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　　早在5月11日，荣耀MagicBook星云紫已于京东、Vmall官网开启预售，提前预定的用户不仅可以享受双平台的特别大礼，还能参与抽奖赢泰国旅游。今日荣耀MagicBook星云紫京东首销当天，在京东平台下单的用户可享晒单送耳机的活动，京东白条还享6期免息;在华为商城官网下单限量赠美颜秘笈果冻口红，花呗分期支付也同享免息。提前预定的用户到"订单中心-我的订单"支付尾款，还能免费得荣耀手环3!

　　爱情究竟是怎样“紫”?浪漫520来临之际，荣耀MagicBook又给大家提供了一个送礼的选择，执子“紫”手当然非你不Book!

　　“满血”独显长续航，高性价比笔记本首选

　　荣耀MagicBook作为荣耀发布的首款笔记本电脑，也是荣耀进军PC行业的实力之作，自发布以来就被赋予了各种标签—— “高颜值”、“长续航”、“满血性能”、“高性价比”……而且一经首销就以惊人的销售成绩，成为了PC行业的爆款新品，也荣升为最受年轻人喜爱的高性价比笔记本。

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　　颜值首选。荣耀MagicBook设计简洁时尚，机身最厚处仅为15.8mm，轻薄便携。得益于荣耀在手机上积累的屏幕和结构技术，将边框做到了极窄的5.2mm，屏占比高达81%，同时还采用了防眩光屏。在夜晚使用时开启护眼模式可有效过滤有害蓝光，缓解眼部疲劳。

　　高性价比的性能首选。与目前市场上很多轻薄本无法做到颜值与性能兼得不同，荣耀MagicBook最高搭载第八代英特尔®酷睿™ i7-8550U 处理器，4核8线程。同时还搭载了一颗“满血版”NVIDIA® GeForce® MX150独立显卡，拥有高达2GB GDDR5高速内存，能够带来最高达到集成显卡4倍的性能。8GB双通道内存，在读写速度上也比单通道内存更有优势，而且功耗更低。

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　　荣耀MagicBook的高密度大电池，更是让其续航时间长达12小时，远超行业一般9、10小时的续航水平。

　　创新体验首选。重视用户体验的荣耀MagicBook，还创新性地将荣耀手机的指纹解锁方法用到了笔记本上，让荣耀MagicBook拥有指纹识别电源键，开机登录只需要7.6s。Magic-link智慧互联让荣耀MagicBook与荣耀手机可以轻松互联，一件共享传输。

荣耀MagicBook星云紫浪漫上市 这个520一起领本吧

　　荣耀MagicBook的“满血”配置，加之4999元的起售价，让它迅速成为PC行业的一匹黑马，成为了年轻人的性价比首选笔记本。今日，荣耀MagicBook星云紫正式开启首销，想必又将成为一款爆款潮品。独一无二的星云紫配色，也将再度引领行业潮流。这个520，就要特别浪漫一下“紫”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214775-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:荣耀星云MagicBook

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