体系化高速扩张 GoFun形成全国性布局

首汽旗下共享汽车品牌在京举办新闻发布会，分析行业现状、展望未来方向。并就GoFun出行目前取得的多方面成就进行展示，在运营方面，GoFun整体车辆规模已突破3万辆、覆盖50座城市，包括北京、上海、武汉、成都等一、二线城市，更有青岛、桂林、三亚等重要旅游地。GoFun始终将自己定位为专业高效的线上线下运营管理公司，正是凭借丰富的经验，只在短时间内便形成了这样的规模——50天开通运营30座城市。

GoFun出行总裁谭奕在现场表示，“仅有速度远远不够，GoFun的今天源于对人员、效率、技术前瞻性、大数据应用、政策解读及资源的综合运用能力，单凭一个或几个都无法实现。”此外，会上还展示了GoFun出行的效率模型，数据显示，GoFun已积累500万注册用户，单车平均日订单量可达3.5单，盈利模式清晰。

第三方数据机构易观现场发布《中国互联网汽车分时租赁市场专题分析2018》，报告显示，GoFun出行作为行业领跑者，在运营布局、技术管控、资源调配等方面已经积累了先发优势，月度活跃用户数93.5万令其成为共享汽车行业第一品牌。持续10个月领跑行业，稳坐共享汽车领域头把交椅。

经过两年多的发展，GoFun出行通过多维度的创新与融合发展，在运营效率、用户基数、城市覆盖率、车辆规模、营利能力等方面，已经取得了长足的发展与突破。模式趋于成熟、持续摸索创新的GoFun出行，已成为年轻活力、企业实力兼具的行业头部玩家。

据记者现场了解，GoFun出行近期也启动了合作模式：拥有符合规定的车辆、牌照资源的企业或个人，通过审核便可成为GoFun出行的一份子，加入到绿色出行的行列。GoFun出行官方表示：“GoFun凭借强大的资产管理能力和健全的管理输出能力，有能力吸引和保障更多志同道合的企业与个人加入进来，以此不断补充用车场景，为更多城市及用户提供便捷、舒适、绿色、经济的共享出行服务。”

正是基于规模的快速扩张，GoFun在人才招聘及企业管理方面隆重推出“百城千人”招募计划第二季，以强大的集团资源及产品势能为主体，打造全渠道、立体式的雇主品牌吸引优质人才，从主动寻访人才转变为“筑巢引凤”，通过多种形式，为不断扩张的共享出行市场吸纳并培养适合的人才。

业内人士表示：伴随国家持续出台的鼓励性政策，共享汽车领域的行业前景毋庸置疑。此前不断有新玩家入局，也是瞄准了这块逐渐成型的大“蛋糕”。但是出行领域巨头们低估了共享出行领域的差异性与门槛，成熟的线上管理与技术发展、不断创新的线下融合落地、随取随用的体系化全国性布局，才是改变人们出行习惯的关键，这些都并非能在短期内形成雏形。而背靠首汽集团强大的出行领域资源，坚持共享汽车领域、不断探索行业新业态的GoFun出行，已具备以上的要素，成为后入局的“出行巨头”们难以逾越的“共享汽车巨头”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214776-1.html

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