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今日看点：3D打印智能假牙可缓释药物

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-17 15:59

5月17日消息，澳大利亚一家增材制造企业Titomic公司16日说，该公司生产的目前全球规模最大、速度最快的金属3D打印机当天在墨尔本正式启动。

5月17日消息，澳大利亚一家增材制造企业Titomic公司16日说，该公司生产的目前全球规模最大、速度最快的金属3D打印机当天在墨尔本正式启动。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

MINI为哈里王子大婚发布特别版3D打印内饰

备受瞩目的英国皇室婚礼就要在温莎城堡举行。作为英国传统汽车制造商之一的MINI品牌，为新人定制一款专属汽车。根据王室夫妇的要求，这款MINI车将交由儿童艾滋病协会(CHIVA)进行公开拍卖。

今日看点：3D打印智能假牙可缓释药物

专属定制车辆最引人注目之处在于独特的手工制作车顶。根据MINI的说法，车顶绚丽的色彩代表新婚夫妇两国的国旗――英国国旗和美国星条旗。这款汽车的触键使用3D打印技术，上面印有字母M和H，还有一颗心和戒指。只要一打开门，就会有一个“我们结婚了”的字样投射到驾驶员脚下和前面车门。

湖南首个3D打印教育培训及推广中心正式成立

2018年5月7日，长沙市3D打印产业技术创新战略联盟（以下简称3D打印联盟），向湖南信息职业技术学院授牌“3D打印教学培训及推广中心”。3D打印联盟理事长单位华曙高科常务副总经理陈勃生教授，湖南信息职业技术学院院长陈剑旄教授分别代表双方参与签约。

自此，湖南正式成立首个3D打印教育培训及技术推广中心基地，今后将对企业、院校、科研机构等人员开展3D打印技术领域的应用培训，并积极推广相关前沿技术。

3D打印智能假牙可缓释药物

在美国布法罗大学牙科医学学院研究人员的努力下，未来我们使用的假牙变得更智能。近日，来自布法罗大学的研究人员利用3D打印技术开发了一种特殊的假牙，这种假牙包含了微型胶囊，能够完成抗真菌药物的释放控制过程。这种全新的解决方法未来可扩展到更多的领域，包括假肢和临床设备。

今日看点：3D打印智能假牙可缓释药物

与目前常见的义齿消毒处理不同，这种方法可以在佩戴假牙的时候同步进行。口腔生物学助理教授Praveen Arany表示，这项技术可以有效地改进常规的假牙材质。智能假牙使用甲基丙烯酸甲酯进行3D打印。之前这些都是在试验中完成，不仅非常费时费力，而且成本高昂。而该技术可以有效地避开实验室的高昂成本，通过一种更具体、更有效的方式在诊所中进行治疗。

全国首例“PEEK鸟嘴” 3D打印为断嘴丹顶鹤成功换嘴

去年7月，南京红山森林动物园一只名为君君的雄性丹顶鹤，在一场激烈的配偶争夺战中嘴巴遭殃。虽然因为勇猛最终抱得美人归，但一根引以为傲的上喙，却从君君嘴部接近根部的地方折断。

今日看点：3D打印智能假牙可缓释药物

为了让这只优雅的丹顶鹤恢复神采，动物园方面曾第一时间给君君用钛合金材料重塑了一根鸟喙，如今，这只美丽大鸟的装备又借着科技的东风“升级”啦。全国首例用人类骨骼仿生材料peek进行的鸟类医疗救护，让受伤丹顶鹤的生活更淡定。

5月16日，接受了新喙安装手术后的丹顶鹤君君首次露面，新鸟喙使用的peek材料和丹顶鹤原生喙的颜色和手感都十分接近，以至于让人一眼无法辨别出受过“断喙之苦”的君君，当它使用新喙在桶里啄食小鱼时，看起来轻松自如。

澳企业称造出了全球最大金属3D打印机

澳大利亚一家增材制造企业Titomic公司16日说，该公司生产的目前全球规模最大、速度最快的金属3D打印机当天在墨尔本正式启动。

3D打印技术也称为增材制造，是一种以计算机三维模型为蓝本、像喷墨打印机一样精确地逐层喷涂材料来加工零部件的技术。而传统的切、削、磨等加工技术被称为“减材加工”，增材制造使原来因技术限制而难以加工的复杂构件成为可能。

据这家企业的公报，这台金属3D打印机长9米、宽3米、高1．5米，无需熔炼工艺便可将不同的金属材料熔合，能够制造机翼、潜艇外壳等大型复杂部件。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214778-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印金属3D打印机仿生材料

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