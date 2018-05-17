¡¡
Ö÷Ò³ > ²úÒµ > ÖÆÔìÒµ > ÕýÎÄ

°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅÑ¡ÓÃPTC FlexPLMÈí¼þÊµÏÖÊý×ÖÐÅÏ¢»¯½¨Éè

µãÆÀ

¿Æ¼¼´«Ã½Íø e-worksÊý×Ö»¯ÆóÒµÍø 2018-05-17 17:02

PTC½üÈÕÐû²¼£¬È«ÇòÁìÏÈµÄÊ±ÉÐÆóÒµ°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅÑ¡ÔñPTC FlexPLMÁãÊÛÈí¼þÒÔÍê³ÉÊý×ÖÐÅÏ¢»¯½¨Éè£¬ÔÚÉÌÆ·Æó»®¡¢×éÖ¯Ð­Í¬¡¢²úÆ·ÑÐ·¢ÁìÓò½µµÍ³É±¾¡¢ÌáÉýÆóÒµÕûÌåÔËÓªÐ§ÂÊ

PTC½üÈÕÐû²¼£¬È«ÇòÁìÏÈµÄÊ±ÉÐÆóÒµ°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅÑ¡ÔñPTC FlexPLMÁãÊÛÈí¼þÒÔÍê³ÉÊý×ÖÐÅÏ¢»¯½¨Éè£¬ÔÚÉÌÆ·Æó»®¡¢×éÖ¯Ð­Í¬¡¢²úÆ·ÑÐ·¢ÁìÓò½µµÍ³É±¾¡¢ÌáÉýÆóÒµÕûÌåÔËÓªÐ§ÂÊ£¬½ø¶øÌáÉýÓ¯Àû¿Õ¼ä¡£

°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅÊÇÒ»¼Ò¾Û½¹ÓÚ·çÉÐ³±Á÷²úÒµ¼¯ÍÅ£¬Ö÷Òª»îÔ¾ÓÚ·þ×°¡¢¼Ò·Ä¡¢ÖÆÔìÈý´óÁìÓò¡£ÃæÁÙµç×ÓÉÌÎñºÍ¿ìÏúÊ±ÉÐµÄÉÌÒµÄ£Ê½´øÀ´µÄ¾Þ´ó³å»÷£¬°¬À³ÒÀÒ»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚÊµÏÖ¼¯ÍÅÄÚ²¿Êý×Ö»¯×ªÐÍ£¬ÆÆ¾ÖÁãÊÛÒµÉú´æ×´Ì¬¡£ PTC µÄFlexPLMÁãÊÛÈí¼þ½«ÓÐÐ§°ïÖú°¬À³ÒÀÇ¿»¯ÉÌÆ·Æó»®ÂäµØ³Ì¶È£¬Ìá¸ßÄÚÍâ²¿Ð­Í¬Ð§ÂÊ£¬ÌáÉý²úÆ·ÑÐ·¢Ð§ÂÊ£¬²¢ÓÐÐ§¹Ü¿ØÑÐ·¢³É±¾£¬¼Ì¶øÖúÁ¦°¬À³ÒÀÔÚÊý×Ö»¯ÁãÊÛ»·¾³ÏÂÌá¸ß²úÆ·¾ºÕùÁ¦¡£

ÔÚPTC FlexPLMÒµ½çÁìÏÈµÄÁãÊÛ×¨ÓÃ²úÆ·ÉúÃüÖÜÆÚ¹ÜÀí¹¦ÄÜ²¿ÊðÏÂ£¬°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅ½«´ÓÏúÊÛ¡¢²úÆ·Ïß¹æ»®¡¢²úÆ·¿ª·¢µ½Ô­ÁÏ²É¹º¡¢³É±¾ºËËã¡¢ÖÊÁ¿¹ÜÀí¡¢ºÏ¹æÉóºËºÍ¹©Ó¦Á´Ð­×÷µÈ¶à·½½¨Á¢ÍêÕûÐÅÏ¢»¯Æ½Ì¨£¬ÆäÖÐ°üÀ¨£ºÔÚ¼¯ÍÅÈ«Æ·ÅÆ¶àÑÐ·¢Ä£Ê½ÏÂ£¬´òÔìÊý¾Ý¡¢Á÷³Ì¡¢ÒµÎñµÄ¹æ·¶»¯¹ÜÀíÌåÏµ£»ÌáÉý´óÉÌÆ·ÑÐ·¢ÌåÏµµÄÄÚÍâ²¿Ð­Í¬ÄÜÁ¦£¬Ìá¸ß²úÆ·¿ª·¢Ð§ÂÊÓë¿ª·¢ÃüÖÐÂÊ£»½¨Á¢ÍêÕûÑÐ·¢Êý¾ÝÆ½Ì¨ºÍ´óÊý¾Ý·ÖÎö¹¦ÄÜ£¬´òÍ¨¼¯ÍÅÈ«ÇþµÀÊý×Ö»¯¹ÜÀí¡£ÁíÍâ£¬FlexPLM³ÉÊìµÄ²úÆ·ºÍÁé»îµÄÏµÍ³¼Ü¹¹Ò²±£Ö¤ÁËÊý¾Ý¡¢ÒµÎñºÍÁ÷³ÌµÄÂäµØÖ´ÐÐ¡£×Ô2017Äê4ÔÂFlexPLMÆô¶¯£¬PTCÒÑ°ïÖú°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅÊµÏÖÁËEralºÍEral NorthÁ½¸öÆ·ÅÆµÄ³É¹¦ÉÏÏß¡£

°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅ×Ü²ÃÁÖº£·åÏÈÉú±íÊ¾£º¡°FlexPLMÓµÓÐµÄÇ¿´óÁ÷³ÌÒýÇæÊÇÎÒÃÇÑ¡Ôñ PTC µÄ¹Ø¼üÒòËØ£¬¿É°ïÖúÎÒÃÇ´Ù½ø²úÆ·ÑÐ·¢½×¶Î¸÷²¿ÃÅ¼äµÄÐ­Í¬×÷Òµ¡£ÎÒÃÇÏàÐÅ£¬PTC FlexPLMÏµÍ³ÊÇÐÐÒµ×î¼ÑÊµ¼ùµÄ³Áµí»ýÀÛ£¬ÎªÎÒÃÇÌá¹©ÁËÊ±ÉÐÐÐÒµµÄ×î¼Ñ½â¾ö·½°¸£¬ÏµÍ³ÄÚÕ¼Î»·û¡¢É«°åµÈ¹¦ÄÜ½«ÓÐÐ§°ïÖúÎÒÃÇ½«Æó»®ÏÈÐÐ¡¢Ãæ¸¨ÁÏÏÈÐÐµÄÕ½ÂÔË¼ÏëÂäµØ¡£Í¬Ê±£¬PTCÕû×°´ýÊð£¨VRD£©¿ìËÙÓ¦ÓÃµÄÊµÊ©·½·¨Ò²±£ÕÏÁËÏµÍ³µÄ×¼Ê±ÉÏÏß£¬Îª¼¯ÍÅµÄÊý×Ö»¯×ªÐÍºÍÐÅÏ¢»¯½¨Éèµì¶¨ÁË¼áÊµµÄ»ù´¡¡£¡±

PTCÁãÊÛÒµÎñ×Ü¾­ÀíEric SymonÏÈÉú±íÊ¾£º¡°·Ç³£¸ßÐË°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅÄÜ¹»½«²úÆ·ÉúÃüÖÜÆÚ¹ÜÀíÕâÒ»¹Ø¼ü»·½ÚÓÉPTCµÄ½â¾ö·½°¸½øÐÐ½»¸¶¡£ÎÒÃÇµÄFlexPLM ½â¾ö·½°¸ÁìÏÈÓÚÐÐÒµ£¬×¨ÃÅÕë¶ÔÁãÊÛÒµµÄ¾ßÌåÐèÇó¶øÉè¼Æ£¬¿ÉÖúÁ¦Èç°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅµÄÁãÊÛÉÌ¸ü¿ìµØ´´Ôì¼ÛÖµ¡£FlexPLM½«°ïÖú°¬À³ÒÀ¼¯ÍÅ¸üÇáËÉµØ½øÐÐ²úÆ·¿ª·¢Óë×éÖ¯Ð­×÷£¬ÏòÊÐ³¡ÍÆ³ö¸ü¾ß´´ÒâµÄÊ±ÉÐ²úÆ·¡£¡±

±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214780-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm

(ÔðÈÎ±à¼­£ºÏÄÐú)
±êÇ©:PTCÊý×ÖÐÅÏ¢»¯

1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ­´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ­´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»

2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑ­ÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô­×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»

3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£

4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦Ð­Öú´¦Àí¡£

ÔÄ¶ÁÑÓÕ¹
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹ØÖÇ¿â¿Æ¼¼ÐÂÎÅÔÄ¶Á
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼ÒªÎÅ

µç×Ó³ÇÎïÒµ£º´´ÐÂ´òÔìÊµÖÁÃû¹éµÄÔ°ÇøÎïÒµ¿¬Ä£

³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä

¿Æ¼¼´«Ã½Íø´´¿Í±Ø¶Á¿Æ¼¼ÐÂÎÅ

Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ

Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ

¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÃ¿ÈÕ¾«Ñ¡ÔÄ¶Á

É½¶«Ì¨¶ù×¯¹æ·¶¾ÓÃñ×¡Õ¬»§ÓÃ¹â·üÍÆ¹ãÓ¦ÓÃ

³ÇÊÐ¹æ»®Çø¼°³Ç±ß´å¡¢ÕòÇø¹æ»®¿ØÖÆÇø£¬Ö÷ÒªµÀÂ·£¨¹úµÀ¡¢Ê¡µÀ¡¢ÏØµÀ¡¢¸ßËÙ£©Á½²à300Ã×ÄÚÇøÓò²»ÔÙÉóÅú¹â·ü·¢µçÏîÄ¿¡£

¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼×¨Ìâ
µÚÎå½ì520ÃÀÈÝÊ¦½Ú·¢²¼»áôßµÚÊ®½ìÖÐ¹úÃÀÈÝÁìÐä¸ß·åÂÛÌ³-¿Æ¼¼´«Ã½Íø
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹Ø¿Æ¼¼ÐÂÎÅ±¨µÀ
ÐÂÎÅ
¾Û½¹
ÔçÍí±¨
·ÃÌ¸
ÆÀÂÛ
Í·Ìõ
ÒªÎÅ
ÖÇ¿â
²úÒµÔ°
·õ»¯Æ÷
Õþ²ß
ÏîÄ¿
´´ÐÂ
´´¿Í
´´Í¶
²úÆ·
ÈÚ×Ê
²úÒµ
ÐÅÏ¢¼¼Êõ½ÚÄÜ»·±£
ÐÂ²ÄÁÏÐÂÄÜÔ´
ÉúÎïÒ½Ò©
ÖÆÔìÒµ
ÊÐ³¡
ÆóÒµ
½ðÈÚ
µçÉÌ
»î¶¯
Ã½Ìå
»ã±à
Òµ½ç
Ô­´´
×¨Ìâ
¹ÛÊÓÆµ
ÀÀÍ¼¿â
×¨À¸»ã
¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½Íø

¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£

¹ØÓÚÍøÕ¾|·¨ÂÉ¹ËÎÊ|Í¨Öª¹«¸æ|°æÈ¨ÉùÃ÷|¹ã¸æ·þÎñ|Òâ¼û·´À¡|ÓÑÇéÁ´½Ó|ÍøÕ¾µØÍ¼|RRS¶©ÔÄ|TAG±êÇ©

°æÈ¨ËùÓÐ ¿Æ¼¼´«Ã½Íø Copyright © 2013-2016 ¹¤ÉÌ¾ÖÔÁICP±¸13029705ºÅ

Î¢ÐÅ
Î¢²©
RSS