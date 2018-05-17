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迅雷推出“迅雷链开放平台” 投放3亿链克支持开发

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-17 17:03

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，5月16日，迅雷在北京举行“迅雷区块链生态以及新品发布会”，推出最新产品“星域云”和“迅雷链新开放平台”。迅雷集团CEO陈磊表示，共享计算和区块链将是迅雷未来发展的主要引擎，这块产品将帮助开发者以更低的成本接入云计算，应用高性能区块链，推动更多区块链应用项目落地。

迅雷推出“迅雷链开放平台” 投放3亿链克支持开发


迅雷链处理能力达到百万TPS

今年4月份，迅雷推出区块链产品“迅雷链”。据介绍，迅雷链的请求处理能力达到百万TPS，能够支持很多应用开发运行，将满足大规模商业场景的需求。而且迅雷链具有很强的兼容性，支持solidit语言开发的智能合约，兼容以太坊虚拟机EVM，一次开发就能支持多个平台。让开发者有更多的技术施展空间。

陈磊告诉网易科技，迅雷链将突破公有链和联盟链的瓶颈。它既不像目前很多公有链，面临难以达成共识的困境。也不像EOS等，存在超级节点之间的利益团结结盟，被恶意操控的潜在危险。迅雷链运行在一定的硬件设备上，对很多危险和攻击，可通过控制设备安装程序等预警和解除。而且，很多设备同时运行一个程序，可信度更大。

“当前区块链人才稀缺，特别是底层核心技术人才更是千金难求，导致很多开发团队难以拥抱区块链做业务升级。”陈磊介绍了做迅雷链的初心。“迅雷链推出开放平台，就是让企业和开放者无需考虑区块链底层技术，专心搭建区块链应用。迅雷链的百万级TPS、秒级确认能力，以及永不分叉的强一致性，将为大规模商业级区块链应用提供基础。”

从流量、资金等多方面支持开发者

发布会上，迅雷还宣布了一系列面向区块链开发者的扶持政策，以促进区块链行业的整体发展，赋能实体经济。

“凡是接入迅雷链的开发者，不但能免费上链，还能获得迅雷在资金、流量、投融资、云服务等多个方面的支持。”陈磊告诉网易科技：“迅雷链将为不同行业的开发者提供智能合约服务，开发者可根据行业实际交易和经济活动需求，编成程序。迅雷链有很高运行速度的并发量，所以比较适合有用户量大的应用运行。

发布会上介绍，在分布式云存储、商品溯源、新零售、基因检测等众多领域，迅雷链都有一站式的行业解决方案。迅雷将把技术开源，与开发者共同打造面向消费者的现象级区块链应用。

此外，迅雷将凭借创新的共享计算模式，与迅雷链形成整体生态，为开发者提供低成本的云计算技术扶持，降低对创业启动资金的需求。在资金方面，迅雷将联合国内外知名投资机构，对开发者提供投融资扶持，整合各方力量，合力孵化明星项目。

面对创业项目前期难启动的问题，迅雷将对企业进行全方位的流量扶持。目前整个迅雷积淀了4亿多名用户，链克生态的活跃用户已超百万。陈磊表示，迅雷将会把这些用户共享，为未开发者提供流量支撑，并且为项目方一对一打造精准的流量推广方案，为开发者塑造标杆性的区块链产品。

发行3亿链克用于内部生态流通

迅雷还宣布将在内部生态流通系统发行链克，用于鼓励消费者分享闲置资源，以及技术极客在链上进行技术开者。据介绍，自2018年5月16日起，迅雷将从预留3亿链克，用于共享计算生态运营活动。每年投放1亿链克，扶持迅雷链开放平台开发者，直至投入完毕。陈磊认为，一方面，该资助将覆盖企业和开发者首年的智能合约执行成本，真正实现零成本接入。另一方面，迅雷将向符合条件的企业和开发者，提供链克支持，用于兑换星域云计算资源。陈磊一再强调，链克将用于开发者之间的智能合约执行与兑换星域云服务，不具备流通功能。

在业内看来，当前区块链概念虽然火热，但仍有相当程度的局限性，主要表现为这一技术的使用集中在前沿领域和少部分行业。很多中小企业无法承受区块链技术开发所需要的巨大成本。在此情况下，迅雷发布了迅雷链开放平台，利用迅雷链的强大性能，辅以迅雷专门推出的一系列保障措施和扶持政策，帮助全球开发者，特别是中小团队和个人开放者能够真正实现自主研发的应用上链。填平了此前横亘于众多中小企业，特别是实体经济企业面前的技术鸿沟，免去了它们接入新技术时的巨大成本和转型门槛，不仅让大批企业受益，而且对整个实体经济产业都具有重要意义。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214781-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:云计算迅雷网易科技区块链迅雷链

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