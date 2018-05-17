新能源汽车出口竞争力首次由弱转强

经过对产业的国际表现、行业驱动增长和价值链提升三方面的分析评估，2017年上海电子信息制造业、高端装备制造业和新能源汽车产业上的国际竞争力指数分别为149、1

近日，上海市商务委、上海社会科学院联合发布了2017年上海电子通信制造、新能源汽车和高端装备制造等3个产业国际竞争力分析报告，同时对如何在上海制造领域发挥好码头和源头优势，擦亮“上海制造”品牌进行了进一步探讨。

经过对产业的国际表现、行业驱动增长和价值链提升三方面的分析评估，2017年上海电子信息制造业、高端装备制造业和新能源汽车产业上的国际竞争力指数分别为149、122．14和109．77，分别比2016年分别上升了4．2％、0．57％和8．1％，总体上继续保持较强的国际竞争力。

新能源车国际表现指数上升

记者了解到，在新能源汽车产业的国际表现方面，本市新能源汽车出口占全球同类产品出口比重达到0．03％，产业的出口竞争力首次由弱转强，推动产业国际表现指数由2014年的93．62上升至2017年的105．68。在行业驱动增长方面，本市指数在2016年大幅度下降的基础上企稳回升，但在产业集中度、新能源汽车产比和新能源车型数量占比方面仍处于较低水平。

上海社会科学院应用经济研究所的蒋程虹博士在报告中指出，要提升沪上新能源汽车产业的竞争力，必须以产业发展为根本，集聚研发资源，推动产品升级和价值链提升；以政府为调节、以市场为导向，逐步完成上海新能源汽车的产业市场化；同时着眼于可持续为目标，拓展新能源汽车的发展业态，并在立足长三角、强强联合的基础上，充分利用江浙产业优势，来推进区域产业一体化。

高端装备制造竞争力较强

上海电子信息产品制造业国际竞争力继续保持较强的整体优势。在产业国际表现方面，虽然产业国际市场占有份额略有下降，但由于出口产品的价格优势和品质优势的上升，使得海外市场对电子信息产品的需求依然保持强劲，进而推动产业国际表现的上升，产业国际表现指数在过去三年间由162提升至175。

根据连续4年的指数测算，上海高端装备制造产业国际竞争力在保持较强竞争优势的同时总体发展稳定，产业国际竞争力指数保持在121－124之间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214783-1.html

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