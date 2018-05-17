枣阳停止开发光伏扶贫项目 2018年湖北省无光伏扶贫指标

5月10日，枣阳发改委和扶贫办联合发布关于停止开发光伏扶贫项目的通知，该通知明确指出，5月上旬省能源局已与国家能源局对接，国家能源局2018年将不对湖北省下发
5月10日，枣阳发改委和扶贫办联合发布关于停止开发光伏扶贫项目的通知，该通知明确指出，5月上旬省能源局已与国家能源局对接，国家能源局2018年将不对湖北省下发光伏扶贫建站指标，各地应停止开发光伏扶贫项目。
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