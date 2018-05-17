枣阳停止开发光伏扶贫项目 2018年湖北省无光伏扶贫指标

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-05-17 17:08

5月10日，枣阳发改委和扶贫办联合发布关于停止开发光伏扶贫项目的通知，该通知明确指出，5月上旬省能源局已与国家能源局对接，国家能源局2018年将不对湖北省下发

5月10日，枣阳发改委和扶贫办联合发布关于停止开发光伏扶贫项目的通知，该通知明确指出，5月上旬省能源局已与国家能源局对接，国家能源局2018年将不对湖北省下发光伏扶贫建站指标，各地应停止开发光伏扶贫项目。 本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214784-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm (责任编辑：夏喧)