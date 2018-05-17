前4月全国太阳能发电量同比增长26.4%

从发电情况看，1－4月份，全国发电量同比增长6．9％，其中火电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长7．3 ％、6．5 ％、22．6 ％和26．4 ％，水电受来水影响，
5月16日，国家统计局发布了4月份经济运行数据，其中发用电情况如下。
今年以来，全国发用电量持续保持较快增长态势。从发电情况看，1－4月份，全国发电量同比增长6．9％，其中火电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长7．3 ％、6．5 ％、22．6 ％和26．4 ％，水电受来水影响，发电量同比下降2．6％。
从用电情况看，4月份，全国全社会用电延续一季度快速增长态势，同比增长7．8％，较去年同期提高1．8个百分点，比3月份增速提高4．2个百分点。1－4月份，全国全社会用电量2．1万亿千瓦时，同比增长9．3％，较去年同期提高2．6个百分点。
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