前4月全国太阳能发电量同比增长26.4%

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-05-17 17:10

从发电情况看，1－4月份，全国发电量同比增长6．9％，其中火电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长7．3 ％、6．5 ％、22．6 ％和26．4 ％，水电受来水影响，