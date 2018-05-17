中来推出美丽乡村振兴计划？计划打造百座365绿色综合体

2018年中央一号文件提出，推进乡村振兴应坚持高质量发展、农业农村优先发展、城乡融合发展等重大战略导向。按照目标，到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

中来股份将于近期正式推出“美丽乡村365振兴计划”。其中“3”是指农业环保、农村发展和农民致富；“6”是指一产的种植和养殖、二产的发电和饲料以及三产的休闲和旅游相结合。“5”是构筑“365”综合体综合的载体，包含绿色养殖、绿色种植、绿色饲料、绿色休闲以及绿色发电五个方面。在创新六产联动创新商业模式、中来核心双面发电技术与银行金融资本的协同驱动下，中来将通过五大项目推动乡村振兴。

Δ中来新农绿色综合体

具体而言，该计划融合双面高效发电技术、反射倍增技术、活性泉水养殖除臭技术、活性泉水饲料发酵技术等核心技术，在整个综合体内打造一个绿色循环发展闭环。在中来打造的绿色农业综合体项目当中，高达70％为种植业务，且对应中来开发的光伏种植技术。其余20％和10％分别是养殖和结合民宿的生态乡村旅游模式。其中，中来将完全采用零排放、零污染的养殖技术。同时，融合绿色光伏电力与旅游休闲项目为一体的生态农业项目也有望为当地农民创造更多致富和就业机会。

依托中来先进的N型高效双面发电技术，光伏农业项目可最大化利用阳光资源与土地资源。即同样的装机规模而言，如采用N型双面技术可减少20％土地占用量；在占用相同土地面积的情况下，中来双面组件也可实现20％发电增益。如叠加双面伴侣技术，更可令项目发电收益增加三成。

中来相关负责人表示，“光伏作为一个独特的能源形式，其未来发展趋势一定是跨界整合才有新的发展新的空间，打造绿色综合体是一个正确的方向。”

未来5年，中来期望携手政府、农业企业、电力公司及农村合作社，多方协作，计划打造百座365绿色综合体，共同构建绿色生态平衡的宜居家园。这一规划可实现绿色种植面积30万亩、泉养生态猪年出栏2000万头；在绿色节能方面，建成后可以每年提供120亿KWh绿色能源，年节约6000万吨养殖用水，减少1200万吨二氧化碳排放量。

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