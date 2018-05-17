电子城参展科博会 高科技创新产业平台受关注

2018年5月17日-20日，第二十一届中国北京国际科技产业博览会在北京中国国际展览中心举行。电子城集团携多个创新创意产业平台项目参展，其中，高科技创新产业平台及科技服务内涵备受关注。



科博会是经国务院批准，由科技部、国家知识产权局、中国贸促会和北京市人民政府共同主办，北京市贸促会承办，每年5月在北京举办的大型国际科技交流与合作的盛会。本届科博会紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念，以“引 领高精尖产业发展、推动科技创新中心建设”为主题，共有14个国家和地区的17个代表团、20多个省区市及计划单列市参展参会及1600余家企业参展。

电子城集团此次携多个创新创意产业平台全程参展，展位位于以“中关村创新创业成果展”为主题的2号馆和以“朝阳区科技创新成果展”为主题的4号馆，主要展示了电子城集团的品牌形象、品牌历程、品牌内涵以及电子城集团打造的多个产业平台项目成果。展览受到了来访政府、参展企业、各大媒体以及社会各界的高度关注。

电子城集团是国内科技创新产业平台和现代文化创意产业平台开发运营商，是中关村科技园区最早的开发建设成员之一，是中关村科技园区电子城科技园开发建设、招商引资具体工作及北京电子城老工业基地改造建设工作的实施主体。成立二十余年来，电子城集团不断改革创新，从改造老基地，振兴电子城开始，始终致力于推进高科技园区建设发展。成功上市后，更立足北京，拓展全国，全力构筑创新发展空间，促进经济转型增长。

电子城集团已在天津、河北、山西、云南、福建等多省市开发建设、启动运营了近20个各具特色的园区项目，产品体系覆盖高科技产业园区、创新产业园区、国际创新中心、新产城一体化、双创孵化加速器等产业平台项目，空间总规模累计近700万平方米，合作企业客户千余家。

多年来，电子城集团凭借自身优势，搭建了多个科技成果转化平台，凝聚了众多如ABB传动、三星、佳能等世界500强企业以及奇虎360、超图集团、58集团、携程网等新兴互联网巨头企业。电子城北京区域的高科技产业园区已成为特色和活力的高科技产业聚集区，是促进区域经济增长的产业高地，是各省市政府来京走访参观项目之一。

电子城集团在产业平台的开发运营中，除在空间建设规模之外，更是以优质的口碑服务赢得市场、凝聚客户。在为客户提供优质的基础物业服务之上，更是从政府政策落地、投融资渠道建立，上下游资源共享等方面深化了科技服务内涵，构建了生态型的产业平台。电子城集团始终在致力于让物理空间变得更有内容和活力。

未来，集团将进一步拓展布局、深化科技服务，通过搭建“总部经济平台”、“科技研发平台”、“网络数据平台”、“产业服务平台”，为高端电子信息企业、规模型企业、科技创新型企业提供发展空间和全方位的科技服务，以自主创新为引 领，着力打造集高端办公、高科技研发、创业创意空间、商务配套为一体的产业创新平台、智慧园区、生态社区，塑造区域产业新地标，推进区域战略性新兴产业和高新技术产业的聚集。

创E+作为电子城集团旗下轻资产运营品牌，首 个双创内容的孵化加速平台此次随同集团参展，并展示了3D打印技术、VR虚拟现实等多个孵化企业前沿科技成果

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214787-1.html

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