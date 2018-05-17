正心于企 惟精于栋 MAX科技园打造区域经济地标

14年磨一剑，MAX科技园“正心于一企，惟精于一栋”，站在新的历史起点，跟随“一带一路”的脚步，进行科技园区全国布局

MAX科技园诞生于2004年，始终秉承“正心于一企 惟精于一栋”的开发理念，追求让科学运营服务于园区，让生态空间服务于企业办公，秉承“工匠”精神专注于企业独栋产品的研制。从科学的规划布局开始，以严苛精准的模数和角度、合理的采光与通风、精心打磨的园林细节去打造绿色生态科研、办公空间。



历经14年，实现全国4大城市圈，14座科技园区的战略布局，在“一带一路”大背景下，秉承党的十九大精神构建MAX科技园区“高精尖”企业集群，以战略新兴产业核心载体为依托，助力区域经济发展。

北京 ・空港核心区项目组团

2004年MAX科技园起步于顺义区空港核心区，项目组团拥有临空经济带、会展经济带，全球两大新经济驱动助力园区发展。其中MAX科技园系列产品（北京・泰达、北京・合院、北京・天筠）、宝马（中国）研发测试中心、SPX 生产加工中心位于北京天竺综保区内，先后引进的企业有SMC、宝马中国、中国检察出版社、中矿龙科（ 证券代码:430147）、海天网联（证券代码:870955）、京卫信康（证券代码:603676）、翔博科技（证券代码:836984）、华夏力鸿（证券代码:01586.HK）等100余家国内外知名企业，总产值近70亿元/年，税收贡献近6亿元/年。

南京 ・江宁高新区项目

2015年，MAX科技园进驻南京，项目坐落于全国集高新技术产业区、大学城、风景旅游度假区为一体的高新区内，依托优越的科教资源，着力引进创新药物研发与服务、高端医疗器械、健康服务、基因测序临床应用、细胞免疫治疗、肿瘤精确治疗、异种器官移植等，以新一代生物技术为代表的特色产业。同时借力江宁高新区政策优势吸纳高端制造、现代服务业、物联网等高端产业进驻。

自2016年启动招商至今，共洽谈数百家企业，确定入园优质企业20多家，涵盖医药研发、高端智能制造、软件信息等特色产业，项目一期交付后，南京卓泰医药、北京博士园科技、晨鸣纸业（证券代码:000488）等优质企业陆续进驻，将会为园区科研、办公注入新的生机。

青岛 ・高新区项目

2014年，MAX科技园进驻青岛，项目位于“国家双创示范基地”――青岛高新区内，依托双空港经济圈交汇、城市交通枢纽核心的区位优势，以电子信息及相关应用产业作为园区产业架构基础，以科技服务业和生产性服务业为产业助推器，组成持续前进的产业升级系统。项目建成后预计引进120家区域总部型企业，吸引相关人才3000人。预计项目招商完毕后可实现产值人民币40亿元/年，预计税收可达3.68亿元/年。

武汉 ・江夏区项目

2017年，MAX科技园进驻武汉，项目位于武汉江夏阳光创谷，定位为高新技术产业聚集区，以电子商务、高端智能制造、新一代信息技术、工业创新设计、科技服务、检验检测、人工智能、新能源环保材料等产业招商为主，积极配合政府实现区域的转型升级，与武汉科技大学携手打造武汉市新兴科技创新核心区。

14年磨一剑，MAX科技园“正心于一企，惟精于一栋”，站在新的历史起点，跟随“一带一路”的脚步，进行科技园区全国布局，发展以广州为代表的珠江三角洲经济圈，以上海、苏州、宁波、合肥为代表的长江三角洲经济圈，以天津、青岛、济南为代表的环渤海经济圈，以及以郑州、西安、长沙、成都为代表的中西部经济圈，MAX科技园将以14年资源集聚创新发展，把握时代机遇，向着新时代的宏伟目标进发，再创新的辉煌！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214788-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm