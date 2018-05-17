再树行业灯塔 华为获安徽首个户用光伏标杆电站

该电站项目容量5kw，斜面屋顶，安装商为华为经销商―安徽华凤新能源有限公司（以下简称“华凤新能源”），核心设备采用的是华为户用智能逆变器。

5月16日，“中国分布式光伏标杆电站行动”走进安徽，经过首批几百家光伏电站的评选，首个户用光伏标杆电站于天长诞生。该电站项目容量5kw，斜面屋顶，安装商为华为经销商―安徽华凤新能源有限公司（以下简称“华凤新能源”），核心设备采用的是华为户用智能逆变器。

据了解，“中国分布式光伏标杆电站行动”由光伏经销商联盟与索比光伏网发起，广东省质检院、国网中国电科院、鉴衡认证等机构联合特别技术支持。在全国范围遴选2000座标杆电站，通过对标和“全国户用标杆电站电子地图”的建立，让市场回归理性与秩序。

索比光伏网总编曹宇表示，“华为经销商华凤新能源长期做地面电站、工商业屋顶和扶贫电站EPC，转做户用光伏之后，将高标准沿用至户用领域，在评定标杆电站之前，已经通过一户电站与邻居家的对标，一鸣惊人，起到很好示范效应。”

华凤新能源总经理周建凤表示，“通过对比，华为逆变器发电量比别人家高达18％，我们愿意用数据说话，这样老百姓看得明白。只要一户装了，周边老百姓基本都会装”。

记者了解到，华凤新能源在做大型光伏项目时就已经基本接触过所有一线逆变器和组件品牌，并进行了综合比对。“尤其是逆变器，在经历一番试用后，有的在使用过程中噪音非常大、有的转换效率低、有的故障高等各种问题，我们如今坚定选择华为，都是在过往试验中的经验总结，华为逆变器不仅发电量高，而且故障率业内最低”，华凤新能源技术负责人告诉记者。

此次标杆电站活动主办方之一的光伏经销商联盟联盟理事长表示：“我们希望与华为等大品牌厂商一起，帮助用户提升电站质量，增加收益，领跑户用市场。”

2018年3月，户用光伏标准化联盟正式成立，华为等5家企业当选为理事长单位，共同推行户用光伏标准化建设。

作为经销商，只有与最优秀的企业合作，提供高效可靠的光伏产品、持续稳定的商业模式、专业高效的设计施工，才能打消老百姓的顾虑，为自己树立良好的品牌形象；华为始终助力中小型经销商成为“户用领跑者”的标杆，让可靠、品质成为企业的标签。

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