0.2元/度 连补3年 河北明确光伏扶贫电站电价补贴政策

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-05-17 19:02

近日，河北省物价局发布了《关于明确光伏扶贫电站电价补贴政策的通知》，通知规定，2018年底前并网发电的光伏扶贫电站上网电价，补贴标准为每千瓦时0．2元，自并