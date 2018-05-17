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0.2元/度 连补3年 河北明确光伏扶贫电站电价补贴政策

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-17 19:02

近日，河北省物价局发布了《关于明确光伏扶贫电站电价补贴政策的通知》，通知规定，2018年底前并网发电的光伏扶贫电站上网电价，补贴标准为每千瓦时0．2元，自并

近日，河北省物价局发布了《关于明确光伏扶贫电站电价补贴政策的通知》，详情如下：

河北省物价局《关于明确光伏扶贫电站电价补贴政策的通知》冀价管〔2018〕56号

各市（含定州、辛集市）发展改革委（物价局），国网河北省电力有限公司、冀北电力有限公司：

为合理引导光伏发电项目健康发展，根据《河北省发展和改革委员会 河北省扶贫开发办公室关于下达2017年集中式光伏扶贫项目并网计划的通知》（冀发改能源〔2018〕96号）规定，2018年底前并网发电的光伏扶贫电站上网电价，补贴标准为每千瓦时0．2元，自并网发电之日起补贴3年，到期后按照国家现行光伏电站电价政策执行。2019年1月1日后新建的光伏扶贫电站，不再享受电价补贴。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214790-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电价补贴光伏扶贫电站

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