思科第三财季营收124.63亿美元 净利26.91亿美元,财季 思科 gaap
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月17日消息，思科（NASDAQ:CSCO）今天公布了截至4月28日的2018财年第三财季财报。报告显示，公司该季度营收为124.63亿美元，去年同期为119.40亿美元，同比增长4%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为26.91亿美元，去年同期为净利润25.15亿美元，同比增长7%；合摊薄后每股利润为0.56美元，去年同期为每股利润0.50美元，同比增长12%。
按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），净利润为31.95亿美元，去年同期为净利润25.15亿美元，同比增长6%；合摊薄后每股利润为0.66美元，去年同期为每股利润0.60美元，同比增长10%。
截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计67.19亿美元，上年末为117.08亿美元。
2018财年第四财季，思科预计GAAP每股收益将为0.55美元至0.60美元；Non-GAAP每股收益将为0.68美元至0.70美元。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214791-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
全球企业清洁电力交易市场正在蓬勃发展，全球各地的公司今年已签署3．3吉瓦的协议。在美国，科技巨头一直是最大的买家。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。