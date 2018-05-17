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思科第三财季营收124.63亿美元 净利26.91亿美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-17 19:03

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思科第三财季营收124.63亿美元 净利26.91亿美元


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月17日消息，思科（NASDAQ:CSCO）今天公布了截至4月28日的2018财年第三财季财报。报告显示，公司该季度营收为124.63亿美元，去年同期为119.40亿美元，同比增长4%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为26.91亿美元，去年同期为净利润25.15亿美元，同比增长7%；合摊薄后每股利润为0.56美元，去年同期为每股利润0.50美元，同比增长12%。

按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），净利润为31.95亿美元，去年同期为净利润25.15亿美元，同比增长6%；合摊薄后每股利润为0.66美元，去年同期为每股利润0.60美元，同比增长10%。

截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计67.19亿美元，上年末为117.08亿美元。

2018财年第四财季，思科预计GAAP每股收益将为0.55美元至0.60美元；Non-GAAP每股收益将为0.68美元至0.70美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214791-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:gaap思科财季

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