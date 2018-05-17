扎克伯格将会见欧洲议会领袖，回答用户隐私问题,欧洲议会 扎克伯格 facebook 听证会
(2018年4月10日，扎克伯格出席美国参议院司法和商业委员会就Facebook使用和保护用户数据问题而联合举行的听证会。)
科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，据路透社报道，Facebook首席执行官马克・扎克伯格(Mark Zuckerberg)将前往布鲁塞尔会见欧洲议会领导人，当面回答有关英国咨询公司剑桥分析(Cambridge Analytica)不当使用Facebook数百万用户数据的问题。当前，Facebook在保护用户数据问题上继续面临外界的压力。
在内部人士披露剑桥分析不当访问Facebook超过8700万用户的数据后，Facebook处理个人数据的方式受到各方质疑。在2016年美国大选期间，剑桥分析公司曾受雇于唐纳德・特朗普(Donald Trump)。
周三，欧洲议会主席安东尼奥・塔贾尼(Antonio Tajani)在一份声明中称：“Facebook创始人和首席执行官已经接受了我们的邀请，并将尽快赶到布鲁塞尔，希望会是在下周。他将会见议会领导人和议会公民自由委员会的成员。”
塔贾尼表示：“我欢迎扎克伯格决定亲自现身于5亿欧洲人的代表面前。这朝着恢复（欧洲人对Facebook）信心的正确方向迈出了第一步。”
他还称，欧洲议会还将与Facebook和其它相关方组织一场听证会，以“深入分析与个人数据保护相关的问题”，这可能对欧洲的选举进程产生潜在影响。
欧洲议会将于明年五月举行选举。
Facebook一位发言人在华盛顿表示：“我们已经接受了议会主席的提议，将与欧洲议会领导人会面，并感谢有这样的对话机会，听取他们的意见，并展示我们在更好地保护人们隐私上采取的措施。”
此前，英国议会也要求扎克伯格前来作证并回答议员们的提问，但最终Facebook的首席技术官出席了英国议会的听证会。（刘春）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214792-1.html
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