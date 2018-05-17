博世中国2017年业绩取得两位数强劲增长

全球领先的技术与服务供应商博世今日宣布，集团2017年在华业绩创下新高，销售额首次突破千亿，达到1,134亿元人民币（约合149亿欧元），实现了近24%的大幅增长。

全球领先的技术与服务供应商博世今日宣布，集团2017年在华业绩创下新高，销售额首次突破千亿，达到1，134亿元人民币（约合149亿欧元），实现了近24%的大幅增长。出色的业绩为博世转型创新，成为领先的物联网技术及智能交通解决方案供应商提供了坚实的保障。“作为集团在德国以外的最大单一市场，博世中国在2017年将继续保持强劲增长，为整个亚太市场贡献了超过60%的销售业绩”，博世集团董事会成员、亚太区业务负责人泰瑞来表示：“未来，我们将对本土市场持续投资，加快在中国的物联网布局。”

博世中国2018年新闻发布会现场

各业务板块中国业务都实现了积极增长

受益于商用车和新能源车领域不断攀升的市场需求，以及国内消费升级、制造业产业转型的实际需要，2017年博世中国各业务板块都实现了积极增长。2018年，公司期望继续保持稳健的发展态势，增幅高于本土市场。

新设业务单元，加速物联网战略落地中国

中国是博世物联网战略的重点市场。为进一步扩大公司在互联业务领域的领先优势，博世近期新成立了两大事业部，分属汽车与智能交通业务及工业技术业务。“基于这两大全新单元，博世希望将物联网所带来的无限机遇转化为集团全球范围内的业务发展与成功，尤其是在中国。”泰瑞来介绍道。

博世集团董事会成员泰瑞来

博世全新智能网联事业部可满足全球在互联交通服务领域日益多样化的实际需求。在中国，这一事业部将致力于拓展未来更适合中国现状的生活和交通出行场景，提供满足消费者需求的出行解决方案。目前，包括新一代智能泊车等项目已经启动，未来公司还将致力于打造并提供一系列适用于中国市场和消费者的出行服务，包括数据深度挖掘、先进的车队管理等，都将基于博世物联网组件得以实现。

新成立的“博世互联工业”单元，将在工业4.0领域不断开拓对外业务。随着中国制造产业向着互联生产转型升级，博世在工业领域所积累的生产制造以及工业4.0实践经验正致力于为国内不同行业、规模的制造型企业提供集软硬件一体化的工业4.0解决方案。以精益价值流为核心，目前博世在中国15个城市的博世工厂积极推进工业4.0项目。

持续投资，助力本土互联业务发展

2018年正值中国改革开放四十周年，中国制造2025、工业4.0、人工智能、万物互联等概念在国内持续深化推进。作为最早一批进入中国市场的外资企业，博世也在中国经济发展的过程中，预判出未来市场趋势，长期稳定地开展投资布局。 过去十年间，公司在中国市场的累计投资额近400亿元人民币（约合48亿欧元）。2017年，博世在华总投资额高达64亿元人民币（约合8亿3千万欧元）。

“博世是过去四十年改革开放的参与者、支持者更是受益者。中国多样化的消费需求、不断升级的产业格局以及巨大的物联网市场潜力，为博世带来了诸多业务发展的机遇。” 博世（中国）投资有限公司总裁陈玉东博士表示。

博世（中国）投资有限公司陈玉东博士

顺应本土日益增长的互联业务需求，博世已积极拓展本土合作，为长期推动互联战略的发展做好了全方位的准备。目前，博世已经同众多本土企业、新创公司、互联网公司和现有客户建立了良好的合作伙伴关系。

作为行业未来发展的重点，博世在中国积极布局新能源领域和高效动力总成系统。今年3月，博世汽车系统（无锡）有限公司正式奠基，全球首个电池产业化项目--车用48V电池项目同步开工建设。未来，无锡工厂将成为博世集团动力总成业务的中国总部，同时也是在华发展的重要基地。另一方面，为满足中国消费者对于互联化和自动驾驶解决方案不断增长的市场需求，博世汽车多媒体芜湖工厂将于5月正式开业。工厂总投资额达1.45亿人民币，未来将主要生产车内的仪表盘和中央网关等产品。

人才驱动创新发展

持续的投资也体现在博世的研发投入和对人才的需求。2017年，博世再次荣获杰出雇主调研机构授予的年度“中国杰出雇主”前十强称号，这也是博世连续第七年获评“中国杰出雇主”。2017年博世在华研发总支出高达64亿元人民币，拥有23个技术中心，新增注册专利较去年增长19%。截至2017年底，博世在华员工人数近60，000名，其中，超过6，850名员工致力于研发工作，占公司员工总数近12%。

软件创新对于博世业务的战略意义日益提升。近两年，博世中国招聘的办公室员工中约三分之一为软件相关职位。今年，博世举办的“黑客马拉松”活动将正式落地中国，数千位位程序员、初创公司成员、设计师将汇聚一堂，就互联交通、工业4.0、智慧城市和智能家居等话题集思广益，进一步加深博世在物联网领域的优势。

博世集团：全球战略和2018年业绩预期

2017年，博世亚太地区实现了非常积极的业务发展

集团层面，尽管经济环境整体低迷，博世仍目标在2018年取得进一步业务增长。2017年博世集团业务再创新高，而考虑到当前经济与地缘政治因素带来的风险，博世预期2018年销售额增长率为2%至3%。2018年第一季度集团销售额继续保持强劲增长，在调整汇率因素影响后，同比增长约5% 。博世集团董事会主席沃尔克马尔・邓纳尔博士在雷宁根举办的集团年度新闻发布会上表示：“博世拥有广泛的行业经验和产品专知，赋予我们在整合互联技术方面的独特优势。”邓纳尔博士认为，提高人们的生活品质和保护我们的生态环境，同样都是博世集团重要的战略目标。他表示：“博世始终秉承‘科技成就生活之美’的理念，竭尽全力开发有益环境的技术解决方案。博世希望让人们出行无阻，空气质量得到提升。” 为实现零排放愿景，博世正在不断加大投资力度，优化内燃机技术的同时，在电动化交通领域获得市场的认可。博世在柴油技术领域实现了一项突破。凭借全新的柴油技术，博世的工程师们已经将氮氧化物排放成功降至法定排放限值的十分之一。运用这一新技术的测试车辆平均每公里氮氧化物的排放量小于13毫克，已经远低于2020年后120毫克的排放规定。“柴油技术有未来发展的空间，仍将是未来智能交通解决方案的重要组成部分。”邓纳尔博士表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214793-1.html

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