今年全球企业签署清洁电力协议已达3.3吉瓦

全球企业清洁电力交易市场正在蓬勃发展，全球各地的公司今年已签署3．3吉瓦的协议。在美国，科技巨头一直是最大的买家。

据彭博社新能源财经报道，全球企业清洁电力交易市场正在蓬勃发展，全球各地的公司今年已签署3．3吉瓦的协议。在美国，科技巨头一直是最大的买家。

在美国签署长期合同购买清洁能源的公司一般都在寻找风力发电的中心地带和沿海国家的太阳能。

在得克萨斯州，俄克拉荷马州和爱荷华州等地，风力资源最好，这就是谷歌和亚马逊等信息技术巨头保证其大部分电力购买协议都是风能聚集的地方。

加利福尼亚州和最近的北卡罗莱纳州是太阳能的主要来源之一。

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