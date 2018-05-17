　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

国家能源局启动2018年重点综合监管工作

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-17 21:02

5月8日，国家能源局召开2018年重点综合监管工作启动视频会议，启动清洁能源消纳、用户“获得电力”优质服务情况两项重点综合监管工作。

为深入贯彻落实习近平总书记关于调整能源结构、减少煤炭消费、增加清洁能源使用的重要讲话精神，进一步落实深化“放管服”改革工作部署，5月8日，国家能源局召开2018年重点综合监管工作启动视频会议，启动清洁能源消纳、用户“获得电力”优质服务情况两项重点综合监管工作。国家能源局党组成员、副局长綦成元出席会议并讲话，国家能源局总经济师郭智主持会议。

綦成元强调，进一步推动清洁能源消纳、提升用户“获得电力”优质服务工作，对优化能源结构，促进能源与经济社会、生态文明全面协调可持续发展，优化营商环境，更好服务广大企业群众具有重要意义。各有关单位要进一步统一思想，牢固树立改革意识、服务意识、创新意识，不断强化责任担当，主动承担并积极落实各项工作任务，结合实际认真研提各自任务目标和实施方案，扎扎实实把各项政策文件和工作任务落实到位。

根据会议部署，国家能源局将开展清洁能源消纳重点专项监管和专项督查，促进完善清洁能源消纳市场机制。同时，通过开展用户“获得电力”优质服务情况重点综合监管，做到“示范引领、打造样板、全面提升”，以北京、上海两地为示范引领，鼓励广州、深圳等地打造用电营商环境“样板工程”，推动提高其他城市小微企业“获得电力”业务办理水平，推动各类高、低压用户“获得电力”服务水平全面提升。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214797-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:国家能源局电力消纳

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

今年全球企业签署清洁电力协议已达3.3吉瓦

全球企业清洁电力交易市场正在蓬勃发展，全球各地的公司今年已签署3．3吉瓦的协议。在美国，科技巨头一直是最大的买家。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS