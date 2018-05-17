国家能源局启动2018年重点综合监管工作

为深入贯彻落实习近平总书记关于调整能源结构、减少煤炭消费、增加清洁能源使用的重要讲话精神，进一步落实深化“放管服”改革工作部署，5月8日，国家能源局召开2018年重点综合监管工作启动视频会议，启动清洁能源消纳、用户“获得电力”优质服务情况两项重点综合监管工作。国家能源局党组成员、副局长綦成元出席会议并讲话，国家能源局总经济师郭智主持会议。

綦成元强调，进一步推动清洁能源消纳、提升用户“获得电力”优质服务工作，对优化能源结构，促进能源与经济社会、生态文明全面协调可持续发展，优化营商环境，更好服务广大企业群众具有重要意义。各有关单位要进一步统一思想，牢固树立改革意识、服务意识、创新意识，不断强化责任担当，主动承担并积极落实各项工作任务，结合实际认真研提各自任务目标和实施方案，扎扎实实把各项政策文件和工作任务落实到位。

根据会议部署，国家能源局将开展清洁能源消纳重点专项监管和专项督查，促进完善清洁能源消纳市场机制。同时，通过开展用户“获得电力”优质服务情况重点综合监管，做到“示范引领、打造样板、全面提升”，以北京、上海两地为示范引领，鼓励广州、深圳等地打造用电营商环境“样板工程”，推动提高其他城市小微企业“获得电力”业务办理水平，推动各类高、低压用户“获得电力”服务水平全面提升。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214797-1.html

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