彭博:微软将推廉价版Surface平板,抢iPad市场

(原标题:Would you buy it? Microsoft plotting low-cost tablet line to rival Apple’s iPad)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月17日消息,据彭博社报道,据知情人士透露,微软公司计划在2018年下半年推出一系列低成本Surface平板电脑,以求在苹果公司iPad占据主导地位的平板电脑领域抢占低端市场。

微软以前也尝试过类似举动。2012年,这家软件巨头推出了面向消费者的硬件产品,即最初的Surface RT。当时,这款产品的起售价为499美元。不过,由于这些平板电脑没有引起消费者和产品评测人士的共鸣,微软随后转向开发价格更昂贵的Surface Pro,这种策略已经获得了动力,很可能推动了苹果iPad Pro(2015年推出)的需求增加。

微软新款平板电脑将配备10英寸屏幕,尺寸与标准iPad差不多,但比Surface Pro笔记本电脑上使用的12英寸屏幕要小。此外,新款Surface的售价约为400美元,也配有像iPad的圆角,边框也不同于当前机型。它们还将使用USB-C连接方式,这也是Surface平板电脑首次使用该标准。

这些平板电脑的重量预计比高端机型轻约20%,而电池续航时间也将减少4个小时左右。此前微软表示,目前Surface Pro可以在充满电后持续使用13.5小时。知情人士透露,英特尔公司将为这些设备提供主处理器和图形芯片。微软发言人彼得·伍顿(Peter Wootton)拒绝置评。

多年来,微软始终在努力寻找一款高销量的Surface设备,并推出了一系列新选择,以保持增长稳定。在去年6月结束的财年中,由于Surface Pro系列产品的老化,其销量下降了2%。最近一个季度的营收增长了32%,这表明人们对微软硬件产生了新兴趣。

在过去的四个季度里,苹果售出了4400万部iPad,创造了近200亿美元收入。微软的全部Surface硬件业务同期营收为44亿美元。据市场研究机构IDC的数据显示,微软在2018年第一季度卖出了72.5万台平板电脑,比去年同期增长了1.8%。相比之下,同期iPad销量为910万台。

今年3月份,苹果推出了面向教育用户的329美元新款iPad。而新款廉价Surface平板电脑同样可以吸引学生和老师,也可以吸引那些大量购买便宜设备的学校。目前的专业版的Surface Pro系列起售价为799美元。

微软尚未敲定其最终计划,预计其最便宜版本的新设备将以大约400美元的价格出售。和Surface Pro一样,这些机型不会附加当前键盘。据知情人士透露,为了打造成本更低的设备,微软正在准备使用更便宜的键盘盖、触控笔和鼠标。目前的键盘要额外多花160美元,而新键盘的售价要低一些。

据知情人士透露,微软正在计划推出多种机型,包括64GB和128GB版,以及可以连接到LTE蜂窝网络的机型。微软还将继续提供直立打字和观看视频的支架。就像微软其他设备一样,新平板电脑将运行Windows 10 Pro系统。

自2015年以来,苹果公司已经迅速在iPad上增加了新的生产力工具,采用了微软发明的功能,比如集成数字绘图笔,同时使用多个应用等。据彭博社去年报道,苹果计划今年推出一款全新的iPad Pro,其功能包括iPhone X的面部识别功能。

微软2015年发布了一款售价较低的设备Surface 3,其价格为499美元,屏幕为10.8英寸,但已经于2016年底停止生产。新款低价平板电脑将成为微软硬件产品不断增长的生态系统的一部分,除了平板电脑之外,这个系统还包括Surface笔记本电脑、带有可拆卸屏幕的Surface Book笔记本电脑以及Surface Studio台式电脑。(小小)

