中国首枚民营亚轨道火箭"重庆两江之星"首飞成功

科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，今日，重庆零壹空间航天科技有限公司（简称“零壹空间”）OS-X火箭“重庆两江之星”成功点火升空。

“重庆两江之星”是零壹空间OS-X系列的首型火箭。该火箭长度9m，总重7200kg，全程大气层内飞行，最大高度约38.7km，最大速度超过5.7倍音速，飞行时间306s，飞行距离273km。据零壹空间称，其自主固体火箭发动机技术，发动机推力达350kN，能载荷实现0~20马赫飞行速度，同时该火箭可灵活配置燃气舵、空气舵、姿控动力等控制机构，满足飞行试验所需的各类复杂飞行弹道。本次首飞载荷的客户是航空工业沈阳所。

火箭电气系统采用集成一体化设计，核心单机综控机将全箭10个单机产品集成为1个单机，降低系统规模，减少设计与试验的迭代环节，使电气系统综合匹配试验由传统的半年缩短为1个月。

本次飞行试验中，零壹进行了“减阻杆”、“低成本能源”、“箭上无线通讯”等研究，以箭上无线通讯技术为例，将火箭从“有线网络”带入“无线WIFI”时代，该项技术可减少箭上电气系统设备50%的重量，节约箭上电气设备30%的成本，缩短箭上电气系统60%的设计周期。

此外，零壹空间联合北航，南航，西工大，哈工大等10余所国内传统航空航天优势高校成立飞行联盟，致力于通过低成本，高频次，组合式飞行试验，降低技术经费门槛，加速空天技术的转化，丰富国家在空天领域的技术储备。飞行联盟的目标是到2020年将实现：联盟成员单位达一百家，X系列火箭将每年完成一百个科研任务，单发飞行试验里单项技术验证经费在一百万以内。（曲舜）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214799-1.html

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