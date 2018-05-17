　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

中国首枚民营亚轨道火箭"重庆两江之星"首飞成功

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-17 21:05

中国首枚民营亚轨道火箭“重庆两江之星“首飞成功,火箭 亚轨道 商业航天

中国首枚民营亚轨道火箭重庆两江之星首飞成功


科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，今日，重庆零壹空间航天科技有限公司（简称“零壹空间”）OS-X火箭“重庆两江之星”成功点火升空。

“重庆两江之星”是零壹空间OS-X系列的首型火箭。该火箭长度9m，总重7200kg，全程大气层内飞行，最大高度约38.7km，最大速度超过5.7倍音速，飞行时间306s，飞行距离273km。据零壹空间称，其自主固体火箭发动机技术，发动机推力达350kN，能载荷实现0~20马赫飞行速度，同时该火箭可灵活配置燃气舵、空气舵、姿控动力等控制机构，满足飞行试验所需的各类复杂飞行弹道。本次首飞载荷的客户是航空工业沈阳所。

火箭电气系统采用集成一体化设计，核心单机综控机将全箭10个单机产品集成为1个单机，降低系统规模，减少设计与试验的迭代环节，使电气系统综合匹配试验由传统的半年缩短为1个月。

本次飞行试验中，零壹进行了“减阻杆”、“低成本能源”、“箭上无线通讯”等研究，以箭上无线通讯技术为例，将火箭从“有线网络”带入“无线WIFI”时代，该项技术可减少箭上电气系统设备50%的重量，节约箭上电气设备30%的成本，缩短箭上电气系统60%的设计周期。

此外，零壹空间联合北航，南航，西工大，哈工大等10余所国内传统航空航天优势高校成立飞行联盟，致力于通过低成本，高频次，组合式飞行试验，降低技术经费门槛，加速空天技术的转化，丰富国家在空天领域的技术储备。飞行联盟的目标是到2020年将实现：联盟成员单位达一百家，X系列火箭将每年完成一百个科研任务，单发飞行试验里单项技术验证经费在一百万以内。（曲舜）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214799-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:火箭商业航天亚轨道

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

今年全球企业签署清洁电力协议已达3.3吉瓦

全球企业清洁电力交易市场正在蓬勃发展，全球各地的公司今年已签署3．3吉瓦的协议。在美国，科技巨头一直是最大的买家。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS