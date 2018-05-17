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锤子科技回应TNT工作站视频作假：视频制作公司出错

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-17 23:02

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，锤子科技刚刚发布其称之为“重新定义下一个十年的个人电脑”――坚果TNT工作站。在现场演示环节虽然状况频出，但罗永浩都很巧妙的化解。不过，会后有网友指出发布会现场的宣传视频作假，出现Mac OS的界面。对此，锤子科技回应称是视频公司在后期制作上出现错误，非常抱歉。

锤子科技回应TNT工作站视频作假：视频制作公司出错


锤子科技回应网友评论坚果TNT工作站视频作假：由于目前系统的完成度不够（现场演示时出现的状况也说明了这一点），所以请视频制作公司提前拍摄了短片，但后期制作上出现了一些错误，我们非常抱歉，会更新修复过的版本。

对于这场发布会，业界给予了极高的期待，因为罗永浩称这将是锤子科技革命性的一款产品，将会改写人类计算机历史的革命性设备，甚至让失去了灵魂的苹果都会疯狂抄袭的产品。

罗永浩发布了一款其称之为“重新定义下一个十年的个人电脑”――坚果TNT工作站。该工作站采用了全新的人机交互模式：通过改变底层交互逻辑，运用“全局手势+语音组合输入”的交互方式。在全局操作过程中，用户只需点击倒水滴型按钮，即可通过语音进行输入及发出语音指令。

虽然罗永浩多次演示并未一次成功，一直喊着“搞砸了”。业界反而对这一交互提出了肯定，认为是走在了行业的前沿。

在发布会中，罗永浩说了唯有锤子和苹果手机渲染图不作假。

但是，发布会后有网友指出其发布会当中的宣传视频作假，使用了Mac OS的界面。对此，锤子科技回应称是视频公司在后期制作上出现错误，非常抱歉。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214801-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:工作站罗永浩制作公司tnt锤子科技

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