浙江移动抢先5G部署 “个十百千万”打造5G之城

科技传媒网讯 网易科技新闻 近日，“杭州5G之城”揭幕暨浙江省5G产业联盟成立仪式在杭州举行。浙江移动表示要抢先部署5G，个十百千万打造5G之城。

据悉，浙江省5G产业联盟由中国移动浙江公司牵头26家产业链合作伙伴共同成立，成员单位中包括浙江大学、阿里巴巴、华为、海康、吉利等国内外知名企事业单位和科研院所。

联盟旨在政府的指导下，面向“信息共享、协同创新、产业推动、产业交流、联合推广”五大方向开展工作，构建合作共赢的5G生态圈，助力“中国制造2025”和“互联网+”战略在浙江落地。

浙江移动总经理郑杰总宣布了中国移动浙江公司打造杭州“5G之城”的建设规划。

“我们将积极实施5G规模试验，打造‘杭州5G之城’，实施‘个十百千万’工程。‘个’就是‘5个最’的总体目标，即网络规模最大、试验进度最快、产业贡献最丰、创新应用最广、体验用户最多；‘十’就是总投资10亿元，涵盖浙江大学、西湖景区、钱江新城、亚运场馆、物联网小镇、梦想小镇、科研院所等10类网络场景；‘百’就是5G试验区总覆盖面积将超过100平方公里，网络规模超百站；‘千’就是组建包括自有队伍与合作伙伴在内的多位一体千人团队，开展网络规划建设、技术试验、应用创新和运营转型，推动5G产业发展和应用普及；‘万’就是通过持续的技术演进和能力构建，实现超过20000 Mbps的极速用户体验，以优质高速的网络支撑和服务浙江省和杭州万亿级数字经济产业发展。”郑杰提到。

在5G方面，中国移动浙江公司在全国率先开展5G规模试验，今年3月就在杭州建成了首个基于3GPP标准的5G试验站点，目前在杭州武林商圈、钱江新城、西湖断桥、滨江高新区等区域已建成数十个5G试验站点，预计年底将建设规模超百站。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214802-1.html

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