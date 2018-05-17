晶科能源P型单晶电池转换效率再创世界纪录

晶科能源控股有限公司宣布，公司高效P型单晶电池转换效率达到23．95％，再破世界纪录，并获得中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心的测试认可
晶科能源控股有限公司宣布，公司高效P型单晶电池转换效率达到23．95％，再破世界纪录，并获得中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心的测试认可。
“本次技术突破结合了数项公司最新的研发成果，特别是对新一代接触钝化技术的引入打破了传统PERC电池的技术瓶颈，在我们原有的P型高效纪录23．45％的基础上实现了进一步的提升”，晶科能源CEO陈康平先生评论道，“公司将在技术研发方面进行持续投入，并力争在最短时间内把实验室研发成果转化到量产，为市场提供最高效和最可靠的产品。”
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