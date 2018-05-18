淘宝总裁蒋凡：不会回归到低价爆款的时代

科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，在阿里巴巴2018淘宝大会上，淘宝总裁蒋凡用“简单、普惠、创造”三个关键词总结了未来淘宝聚焦点。他表示，淘宝如果只选择一件重要任务做，那就是“回归初心”，让淘宝变得简单。

“2018年，淘宝将从规则、产品、商家工具、平台治理四个方面优化平台，以降低商家经营成本，改善商家营商环境，把商家的体验放在第一位。”蒋凡表示，解决生意规则复杂、购物体验复杂，成为淘宝必须面对和首先改变的问题。

“淘宝会公平的对待每一个人。今天我们用大数据算法，我们有能力服务好每一个人，在这方面我们过去做得不足，我们会快速的改进。”蒋凡称，淘宝在一直在打击假货、劣质商品、恶意炒信等方面投入了巨大的资源，也付出了很大的代价，希望能给那些真正靠创新，靠勤奋经营的商家一个更好更公平的商业环境。

此外，蒋凡表示，淘宝不会回归到低价爆款的时代。“我们不会走回头路，我们今天服务好每一个人靠的是技术、靠的是数据，靠的是生态伙伴，给中国人带来更好的商品，给每个商家带来更好更大的经营的空间，这是我们努力的方向。"

5月初发布的阿里财报显示，过去一个季度，阿里的年度活跃消费者净增3700万，这主要来自三四线城市和农村地区。蒋凡介绍，基于大数据算法，更简单和更智能的淘宝有能力为每一个人带来更好的电商服务，未来两年淘宝消费者会达到更大的规模。“越是服务更多的消费者，淘宝将越坚持平台价值观。”“价格为王”的时代早已过去，淘宝只会更加坚决打击伪劣商品、恶意炒信，给商家公平健康的环境，给消费者最适合的商品。蒋凡强调说：“最近常有人问淘宝会不会重新打回低价，我的答案是NO，我们不会走回头路”。

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