光储充一体化充电站的未来发展与实际案例

行业统计数据显示，2015年，我国充放储一体化充电站投资规模为11．5亿元，预计到2020年将达到103．7亿元，随着储能行业发展渐入佳境，业内对光储充一体化项目的关注度不断提升，其背后蕴藏的巨大的市场机遇，有望催生下一个投资风口，撬开储能行业新的增长空间。

光储充一体化优势分析

对于新的商业区、小区来说，当建设充电桩、充电站时，配电容量可以重新规划，但对于电容不足的老旧小区，配电则十分困难。对此，能量缓冲则极为必要。在以往电动汽车充电站的建设中，主要是以电网为主导。没有电网资质的民资或个体企业，在建设充电站的过程中往往可能会面临土地资源不足或电网接入的问题。在原有的配电网络中，日常负荷可能将用到80％的能量，而剩余20％的能量不足以供充电站使用，尤其是有集中充电需求的新能源物流车和电动汽车租赁企业。

光储充一体化解决方案，将能够解决在有限的土地资源里配电网的问题，通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能负荷基本平衡，可根据需要与公共电网灵活互动且相对独立运行，尽可能的使用新能源，缓解了充电桩用电对电网的冲击；在能耗方面，直接使用储能电池给动力电池充电，提高了能源转换效率。

家庭“光储充”可行性分析

当前我国企业看好的光储充一体化模式已应用于国外的企业与家庭储能领域，并得到了良好的发展，而反观我国家庭储能领域，同样的应用又是否符合我国市场发展的需要，能否完美推进和实施？

回归实际应用本身，所谓的家庭“光储充”模式需要利用用户自家屋顶上的空间，搭建光伏阵列，将吸收的太阳能转化为电能，并存储起来。所存储的电能，一部分可用于电动汽车充电或家庭用电，剩余电能可并入国家电网，甚至出售给国家相关电力企业。

尽管这种应用模式目前已经建立了电力回收的对应渠道，也得到了国家政策的鼓励，但事实上，真正实施起来，效果并不乐观，原因在于建站场地受限、成本较高、回本周期较长等，使得国内家庭对此并不“感冒”。

一方面，建设光伏储能电站会受到场地的限制。通常，若是家庭建光伏电站，需要安装在居民房屋屋顶才可进行储能和充电，这对自建住房的用户来说，不会涉及到物业协调问题，但对于小区居民而言，其难度就会大大增加。由于建光伏电站建占用公共场地资源，因此需要企业和用户与物业进行协商，而这种协商基本上不会有结果，物业通常会以屋顶发电站会发出光污染、产生噪声、危害小区安全等为理由，来拒绝用户安装光伏储能发电系统的计划，实则不愿承担风险。相比较美国、德国等国家，之所以较中国更普遍，主要在于欧美国家的居民多以自建住房为主，可根据需求自主选择建储能系统。

另一方面，用户建设光伏储能电站的成本较高，回本周期很长。据了解，以安装5千瓦光伏储能电站为例，其建设成本约为5万元。根据测算，如果不考虑天气因素和其他自然环境影响，按照国家现有的补贴政策和电力回收价格，每户家庭每年可收益5000元左右，那么，回本周期约为十年。此外，即使用户自行建设光伏储能系统，若没有良好的维护作为保障，那么安全问题则也将成为用户乃至整个小区居民的隐患。因此，仅从用户的实际使用来看，似乎对使用安全的担心和回本周期的把控不足远远大于储能充电的便利性。

因此，从我国市场现状来看，发展家庭储能存在诸多阻碍，但随着全球能源危机的日益严峻，我国作为能源消耗大国，通过发展储能产业来节约能源消耗刻不容缓。综合现状，笔者认为，在商场、院校、医院等场所发展公共储能电站则更为实际，最终通过以公共场所的发展转变私人充电观念，进而循序渐进地发展储能产业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214805-1.html

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