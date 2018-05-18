一加6手机发布：刘海屏+高通845 售价3199元起

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月17日上午消息，一加今天在北京发布了年度旗舰机一加6。发布会上，刘作虎表示智能手机行业的竞争已经进入了下半场，不仅是产品的竞争，更是品牌战略和商业模式的竞争。一加一贯的希望能够给用户带来无负担的快，一加6采用了时下流行的刘海屏，高通骁龙845芯片，售价3199元起。

智能手机下半场竞争开始

开场刘作虎谈到了一加这四年的成长。他表示，过去四年，智能手机可以说是发生了翻天复地的变化，另一方面是在行业的格局上，这四年，手机行业经历了各种价格战、机海战，被大家曾经称为红海的手机市场也变成了幸存者不多的厂商在竞争。

“看到同行一个一个的倒下，我们经受住了考验，还能站在这里，做我们想做的事情，把我们的产品带到全球35个国家和地区，其实秘诀很简单：就是我们坚守了做企业最朴素的价值观：老老实实做好产品。”刘作虎表示。

刘作虎认为，智能手机行业下半场的竞争已经开始了，这下半场不只是在产品竞争上，也在品牌战略和商业模式上。

对于外界一直询问刘作虎要不要考虑其他智能周边产品和定位中端的轻旗舰？对此，刘作虎强调称唯一肯定是一加会专注做线上和精品。对于中端的轻旗舰，一加不会做卡位缩减成本的产品，刘作虎表示三年之内一加依然不会考虑定位中端的旗舰。

一加6：无负担的快

按照一加发布会的惯例，一张PPT展示一加6的配置：采用了高通骁龙845芯片，6.28英寸，19：9的Optic AMOLED的刘海屏，第五代康宁3D玻璃，可实现生活防水；支持面部解锁和背面的指纹解锁；2000万+1600万的AI双摄，前置1600万像素摄像头；电池容量为3300mAh，支持Dash闪充。

刘作虎表示现在的全面屏越来越接近未来真正的全面屏，更有未来感。为了全面屏，一加设置了全面屏手势，左右手都很方便。

刘作虎表示一加6强悍霸道的硬件配置和轻快流畅的软件系统就是要给大家带来无负担的快。“一加不做游戏手机，但一定是玩游戏最爽的。”

在价格方面，6GB+64GB版为3199元；8GB+128GB版定价为3599元；8GB+256GB版售价3999元。

一加6漫威复仇者联盟限量版（8GB+256GB）4199元。

另外，一加还发布了一款周边产品：一加云耳。刘作虎认为，无线蓝牙耳机是未来的趋势，但这次一加云耳仍然保留了实体线，充电10分钟，可以畅听5个小时，售价399元。（崔玉贤）

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