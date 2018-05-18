【聚焦】“风光”繁荣背后的隐忧

折翼的风机掀开了低价无序竞争等乱象；户用光伏异军突起，成为“十三五”分布式光伏发展新的增长极。

折翼的风机掀开了低价无序竞争等乱象；户用光伏异军突起，成为“十三五”分布式光伏发展新的增长极。

工业时代，“得能源者得天下”是颠扑不破的真理。

当前，国际能源博弈正酣。主题紧紧围绕可再生能源潜在地区开展，以期争夺未来能源的增量市场。

道达尔坚守太阳能，生物燃料技术欧洲领先；壳牌着重发展风能及氢能；BP将生物燃料作为新能源发展主方向；埃克森美孚把重点放在投资生物燃料、碳捕获存储技术。

电动汽车的发力使全球石油市场逐渐丧失消费和需求基础，国际巨头纷纷转型。起伏不定的气价也使天然气在能源市场，难以东山再起。可再生能源成为“新宠”。

我国可再生能源在政府支持下，究竟有多繁荣？来看几组数据。

2015年，中国风能和太阳能发电的增长量是电力需求增长总量的两倍；中国的风电装机量达全球风电装机总量的二分之一，新能源装机量达全球的三分之一。2017年，我国光伏发电装机容量继续保持快速增长，新增装机53．06GW，连续五年位居世界第一，同比增长53．6％。其中，分布式光伏新增19．44GW，同比增长3．7倍。

世界经济的每次重大转型，都与能源变革息息相关。但与前两次能源变革有所不同，中国正成为此轮能源革命主要推动者。

风能方面。早在2010年10月，能源杂志初创之时，我们便推出《风机折翼》这一封面文章。彼时，风机质量大考刚刚开始。

8年之后，当风电发展步入极速前进的快车道，庆幸我们依然存活，并长期坚守。接连不断折翼的风机掀开了低价无序竞争、劣质风电产品泛滥、运维脱节的行业乱象，也为疾驰的风电发展脚步敲响了警钟。

《风机折翼“倒春寒”》一文，记者通过大量走访和收集佐证，试图揭开上述问题的冰山一角。

太阳能方面。2017年，户用光伏异军突起，成为分布式光伏新的增长极。不过，在自家屋顶搭建一座光伏电站，并非易事。其涉及补贴、选址、项目调研、屋顶结构、资质审批、项目并网、备案、发电量测算、维护等多维度事宜，足以让很多家庭望而却步。

也应看到，由于现阶段受政策极大倾斜，也在一定程度上造成了各大厂家和品牌蜂拥而至。尤以组件品质问题为甚。受利益驱使，一些集成商为谋取更多利润，手中的组件来源和品质往往参差不齐。这些从业者往往半路出家，在防水、防火、防雷、组件排布、支架安装上均不够专业和规范。系统质量得不到保证，整个行业缺乏统一的技术规范。若在行业发展初期就安全事故频发，对分布式光伏的发展必是重创。

作为一项生命周期长达25年的收益性产品，想要真正做到全民参与，户用光伏恐怕还有很长的路要走。

《起底浙江户用光伏》一文，记者通过走访浙江嘉兴、绍兴、台州等多个地市，力图摸清该省户用光伏的成长脉络，窥探全国户用光伏的今朝与明日。

当他人屋顶均变成光伏电站，你的屋顶还会闲着吗？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214807-1.html

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