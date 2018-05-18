Star VC创始人任泉：零壹空间首发成功 价值不可限量

科技传媒网讯 网易科技新闻，5月17日，中国首枚民营企业自主研发的亚轨道商业火箭点火升空成功首发。Star VC创始合伙人任泉出席现场，并表示：我们每个人心中都有一个航天梦，对浩瀚的宇宙充满好奇和向往。从0到1，从无到有，零壹空间开创民营火箭公司的先河，是最大胆、最有想象力的创业。零壹空间造出了全球性价比最高的、在科研服务领域最有竞争力的火箭，零壹空间的价值不可限量。

据了解，该火箭的研制商零壹空间此前获得了Star VC的投资。Star VC投资团队在发射现场见证了火箭点火升空的全过程，火箭成功首发，Star VC创始合伙人任泉更是亲临现场。

据了解，2015年，中国逐步开放政策允许民营企业做火箭，零壹空间是首批成立的民营航天公司。随后，一波火箭创业公司紧随其后成立，中国航天科工集团、中国航天科技集团也都在2016年成立了自己的火箭公司。 这一年也被称为“商业航天元年”。火箭本身是一个高单价、小批量的产品，但是中国在航天事业上储备的人才、工业基础、产业链，都有一定的基础，随着政策的放开和资本的加入，批量化和商业化一定是趋势。

据介绍，零壹空间的团队无论是在专业性、外部战略资源，还是团队协作能力上，都具备破冰者的潜质。

在Star VC总裁韦魏看来，航空航天科技与我们的生活息息相关，民营火箭市场蕴含巨大的商业价值，应用涵盖了通信、勘测、紧急救援、气象预报等领域。Star VC投资的人工智能、科技金融、教育、医疗、智慧出行等领域，不乏有一下科技、商汤科技、融360、掌门1对1、车和家这样的新兴独角兽公司，未来都有可能与零壹空间产生跨领域合作。

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