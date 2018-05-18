印度宣布风光互补系统新政策 2022年达10吉瓦

5月14日，印度新能源和可再生能源部发布一项新政策，旨在鼓励涉及风能和新能源电站联合运营的新技术，目标是到2022年实现10吉瓦的风光互补系统容量。

5月14日，印度新能源和可再生能源部发布一项新政策，旨在鼓励涉及风能和新能源电站联合运营的新技术，目标是到2022年实现10吉瓦的风光互补系统容量。

新政策促进了新的混合项目以及现有项目（风能或太阳能）的联合运营，并为风电和太阳能在混合项目中的份额提供了灵活性。一种资源的额定功率容量至少是其他资源的额定功率容量的25％才能被认定为混合项目。

新政策还要求从基于关税的透明招标过程的混合项目中采购电力，政府企业可能会为此招标。这些混合项目可以在全国任何地方建立，具体取决于投标人的可行性和土地可用性。

在技术方面，政策规定了风能和太阳能在交流电和直流电水平上的整合。它还允许在混合项目中使用电池储能，以优化输出并进一步降低可变性。

“该政策旨在促进新的混合项目以及现有风能或太阳能项目的混合。现有的风能和太阳能项目可以结合成更高的输电容量，但要视现有输电容量的可用性而定。”新能源部表示。

新政策要求监管机构为风光互补系统制定必要的标准和规定。政策下的新混合项目计划也很快就会实现。

印度已制定了一项雄心勃勃的目标，即到2022年可再生能源的装机容量将达到175吉瓦，其中包括太阳能100吉瓦和风能60吉瓦。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214811-1.html

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