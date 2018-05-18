SNEC国际光伏展：OFweek带您领略北方华创风采

一年一度的SNEC国际光伏展将于2018年5月28-30日在中国・上海新国际博览中心隆重举行，作为国内规模最大、影响力最大的光伏行业展会，每一年的SNEC展都受到全行业的高度关注。在SNEC展会期间，行业大咖云集，共商行业大势，推动光伏发展；各大光伏企业也将纷纷携最新产品亮相。

值此行业盛会，科技媒体新能源网将派出强大的分析师、编辑、直播团队，亲临现场，为全球观众带来SNEC展现场直播。今年SNEC展都有哪些充满黑科技的新产品？行业大咖都发表了哪些精彩演讲？光伏市场未来趋势及机遇在哪？一切的一切，科技媒体太阳能光伏网将为您全程直播！

作为国内集成电路高端工艺装备的龙头，北京北方华创微电子装备有限公司（简称：北方华创微电子）是我国光伏装备骨干企业，也是负压扩散的行业标准制定者，产品覆盖硅材料设备、电池片生产设备和质量流量计等等，其中低压扩散炉、全自动单晶炉等产品已经成为市场的主力。

作为产业龙头之一，北方华创微电子在SNEC展的表现颇受关注，而科技媒体新能源网在2017年就曾在SNEC展会期间对北方华创微电子展台进行现场直播（直播盛况，请点击：）。今年也不例外，那么今年北方华创微电子展出了哪些新品？又将给行业带来哪些惊喜？科技媒体新能源网将为您一一呈现，敬请期待！

届时，科技媒体新能源网将率领专业的直播团队，直击北方华创微电子展台（E4号馆350展台），邀请北方华创微电子副总经理幺文捷对本次展出的产品进行细致解读，并针对行业痛点进行现场演讲，带您感受民族光伏装备的科技之美。

欲了解详情，请持续关注科技媒体新能源网直播（）。

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