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正在发生的未来：一场前所未有的智能制造变革

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科技传媒网 OFweek工控网 2018-05-18 07:06

机器人、云计算和AI等技术会成为未来制造业的关键角色，这些技术将帮助越来越多的企业提升效益，快速生产出更高质量的产品，而且不需依赖于廉价的劳动力。

制造业正在发生一场前所未有的变革，我们数十年来所看到的制造行业职位将会消失，而机器人、云计算和AI等技术会成为未来制造业的关键角色，这些技术将帮助越来越多的企业提升效益，快速生产出更高质量的产品，而且不需依赖于廉价的劳动力。这种场景就是我们所说的智能制造，也是全球各国制造企业升级的方向，它将使我们的产品变得越来越便宜。

智能制造将帮助厂商在全球舞台上获得更多优势竞争力。那么，到底什么是智能制造？它是将信息技术与工业技术结合，从产品的设计、制造、销售、运输方式上进行监控和管理，打通制造业产业链的各环节，改变了过去信息不对称的问题，使整个制造流程以最高的效率运行。

大数据分析揭示制造的秘密

工业设备连接上网后，厂商将可以获得丰富的现场数据，不过这仅仅只是开端，关键在于如何利用这些数据，这是一个积累和理解大型数据集的过程。智能制造其实就是利用大数据分析，去改进复杂的工艺流程和管理供应链。那么，现场数据是多种多样的，制造商需要定义这些不同类型的数据，然后才能进行对比分析，最终使这些数据能帮助提高产品线效率和性能。

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其实，大数据概念已存在多年，许多制造商已经认识到，掌握其业务的所有数据，可以分析并从中获得重要价值。大数据分析的新优势在于更快速和准确地抓住机会，通过汇集数据以及分析整理，可能发现能用于未来决策的有益信息，或者为即时决策找到见解。这种更快的工作能力为制造商提供了过去无法相比的竞争优势。

那么，怎样的数据分析才有益于制造商？第一个是常规性数据分析，它揭示了应该采取的行动，该分析结果为下一步行动提供建议。第二是预测性数据分析，它将表明可能发生的事情。第三是诊断类数据分析，查看过去表现来揭示发生的事情和原因。最后一个是描述性分析，用来在实时仪表板显示。随着数据的收集和积累，厂商将能准确评估和预测生产情况，使工厂系统更适合现在业务需求并能达到效益最大化。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214815-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:物联网智能制造工业大数据

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