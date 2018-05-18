光伏逆变器的生死棋局：淘汰，是一场需求与竞争的合谋

如今，以户用光伏为首的分布式光伏持续爆发式增长，让属于逆变器技术与企业的争夺战再次到达赛点，谁将跑完全程，显然不单单是价格竞速，而将取决于企业战略上成

大浪淘沙沉者为金，风卷残云胜者为王。穿过光伏逆变器行业历史的迷雾，既有英雄谢幕，也有豪杰登场，几轮洗牌过后，无论是技术路线还是竞争格局显然都较之前大为不同。

近日，第三方权威调研机构GTM Research发布《2018全球光伏逆变器市场份额和出货量趋势》报告中显示，2017年组串式逆变器出货量首次超过集中式，规模约为4GW。这或许拉开了新一轮厮杀的序幕。

淘汰，是一场需求与竞争的合谋

逆变器的行业演进有三个关键词：价格下降、市场转移、组串式逆变器。事实上，组串式逆变器出现很早，几乎伴随了光伏行业的发展。

在光伏行业发展初期，光伏电站功率通常较小，在几百到上千瓦之间。几块电池板组成一个组串，与之相配套的小功率单相逆变器便被称为组串式逆变器。

但随着光伏电池板的发展，光伏电站容量变得越来越大，外加技术不断进步，市场上开始出现集中式逆变器。

2009年前后，受益于国内金太阳示范工程和特许权项目的推动，我国光伏行业发展驶入快车道。彼时，大型地面电站市场高歌猛进，集中式逆变器凭借成本低，容量大的优势迎来大规模发展机遇。而巨大的利润空间则吸引了众多UPS、通讯电源等行业供应商涌入，在迅速拉低光伏逆变器价格的同时，上演了一场激烈的洗牌战。

2013年，金太阳工程退出历史舞台，度电补贴盛装出场，我国光伏行业正式成为世界光伏的支柱市场之一。不久，组串式逆变器再次成为市场的宠儿，2014年慕尼黑intersolar论坛上，资深的光伏从业人士ManfredBachler甚至提出用组串式逆变器改造现存的集中式逆变器的方案。此外，伴随政策变化，国内分布式光伏、户用光伏爆发出极大的潜力，组串式逆变器迎来发展机遇，市场份额持续激增。技术更迭、行业洗牌在光伏逆变器市场交替上演。

可以说在光伏行业里，政策引导了逆变器发展方向，市场决定了逆变器的需求，几次残酷的“厮杀”，则是一场市场需求与激烈竞争的合谋。

而技术的迭代与需求的变化，显然并未停止。在市场从大型地面电站转向分布式光伏之时，光伏应用场景变得愈发多样化，对逆变器的需求也变得不同了。当场合、需求不同时，就要采用不同的逆变结构和技术。

河北承德凤阳围场20MW光伏电站

2009年入局新能源事业，亲历国内逆变器行业几番沉浮的奥太电气新能源事业部总经理张洪亮表示，分布式光伏电站相比大型地面电站可能遇到的阴影、遮挡问题要多很多，所以奥太逆变器就引入IV扫描等技术策略来应对。而由于很多分布式光伏，特别是光伏扶贫项目，分布在农村，还需要综合考虑农村弱电网的情况。一方面逆变器弱网适应性要强；另一方面，随着逆变器并联台数增多，可能发生的并联谐振也是逆变器必须要解决的问题。仍旧以奥太逆变器为例，通过峰值反馈、SVPWM控制以及有源阻尼等技术，就能够有效应对农村弱电网，保证不影响家电使用寿命及用户的发电收益。

张洪亮介绍，除了产品性能的提升，当逆变器随着光伏电站走向家庭，就具备了部分家电性质，其外观与体积同样需要改变，“颜值”也成为逆变器不可或缺的一部分。

生存，是一种技术与战略的抉择

我国光伏逆变器市场上相关企业从2012年的300多家，骤降至2016年之后活跃的十余家。不可否认，“价格战”是其中的重要推手，但究其背后的原因，企业技术研发带来的技术变革才是根本动力。

光伏逆变器是一种高新技术产品，奥太张洪亮介绍到，其研发本身是一个比较复杂的过程，但高速发展的市场倒逼企业不得不压缩逆变器从概念设计到批量化生产的开发时间周期。此外，由于整个行业不断面临复杂性增加、个性化产品比例提高、低价产品的趋势，对逆变器技术成熟度、产品稳定性提出了很高的要求。

但众所周知，国内光伏发电仅用短短几年时间就实现了大规模应用，导致这个年轻行业的产品成熟度事实上并不够高，经历市场的检验还不够多。而不断涌现的新技术和逐步完善的新标准，又对企业的技术和人才储备形成了挑战。

为了应对这种挑战，企业需要在积极引进国内外先进技术的同时，保持一定的技术研发投入，张洪亮表示，以奥太来说，每年都会以销售利润的30％投入研发当中，不断培养自身研发团队，提高研发能力，从而获取产品性能成本比的优势。

奥太组串式逆变器生产线

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214816-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm