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特斯拉高管大批离职 SpaceX总裁却喜欢为马斯克工作

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-18 10:00

特斯拉高管大批离职 SpaceX总裁却喜欢为马斯克工作,马斯克 spacex 特斯拉 埃隆 离职

（原标题：President of SpaceX: This is what it's like working for Elon Musk）

Elon Musk

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月17日消息，据CNBC网站报道，自2016年以来，已有二十多名高管离开了埃隆・马斯克(Elon Musk)旗下电动汽车公司特斯拉。这一连串的高管出走，引发了一个问题：为这位雄心勃勃的亿万富翁老板工作是什么样感觉？

火箭公司SpaceX是另一家由马斯克创立并拥有的公司，格温・肖特维尔(Gwynne Shotwell)是该公司的总裁兼首席运营官（COO），她为这位具有偶像地位的企业家工作了10多年，最近分享了她与马斯克合作的体验。

肖特维尔称，与马斯克共事很艰难，但也令人感到振奋。

早在2002年，肖特维尔就加入SpaceX，成为该公司第7号员工。

在今年4月的一次TED演讲中，肖特维尔表示：“我喜欢为埃隆工作。实际上，到今年为止，我已经做了16年。”

肖特维尔称：“我不认为我傻到能16年如一日地做自己不喜欢做的事。他很有趣，基本上他不用说什么，就能让你全力以赴地做好工作。他不需要说一句话。他会让你只是想做伟大的工作。”

她说，他会推动自己的团队制定出雄心勃勃的计划。

肖特维尔表示：“毫无疑问，埃隆的时间表非常紧凑，但坦率地讲，这驱使我们更好更快地做事。我认为，这世界不是依靠时间和金钱就能产生最好的解决方案，因此，给团队施加压力，让他们迅速行动起来真的很重要。”

(事实上，马斯克的特斯拉因经常未实现生产目标而声名狼藉，最近在Model 3电动轿车上也出现了这样的问题。今年4月份，在接受CBS《今晨》节目主持人盖尔・金(Gayle King)采访时，马斯克承担了责任，他说：“我需要找出如何更好……然后我们可以更好地实现目标。”)

但当马斯克首次阐明某一个目标时，肖特韦尔称她会认真倾听并在思考之后做出回答。

肖特威尔表示：“首先，当埃隆说了什么，你必须暂停一下，不要马上脱口而出：‘天呀，那是不可能的’，或者，‘我们不可能这样做。我不知道如何去做。’所以你要知道他说了什么，然后开动脑筋，你就能找到办法把它搞定。”

她还得有这个信念，在SpaceX工作永远不会轻松。

肖特威尔称：“我一直觉得我的工作就是把马斯克的想法变成公司目标，让它们能够实现，类似于让公司能爬上一个陡坡并滚下来，然后变得舒服。”

她解释说：“每次我都感觉，就像我们本来在某个地方呆得好好的，我们在原地打转，人们感觉很舒服，埃隆会把一些东西扔到那里，瞬间我们就感到不舒服，我们又要再次攀登陡坡。”

她说：“但后来我意识到这就是他的工作，而我的工作就是让公司接近舒适状态，这样他就能再次推动我们，让我们回到那个陡坡下方。然后，我开始更喜欢我的工作，而不是一直感到沮丧。”

现在，肖特威尔的梦想甚至比她的老板还要大。

马斯克公开表达了他打造火箭去火星的设想。然而，肖特威尔称她想更进一步。

肖特威尔表示：“我也不得不说，这是我们进入其它太阳系和其它星系的第一步，我认为这是我唯一一次在梦想上超越伊隆，因为我想在其它太阳系里遇见人类。”

她说：“火星很不错，但它是一颗需要改造才适合人居住的行星。我想在另一个太阳系里找到人类，或者不管他们怎么称呼自己。”（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214819-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:特斯拉离职马斯克埃隆SpaceX

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