特斯拉高管大批离职 SpaceX总裁却喜欢为马斯克工作

(原标题:President of SpaceX: This is what it's like working for Elon Musk)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月17日消息,据CNBC网站报道,自2016年以来,已有二十多名高管离开了埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下电动汽车公司特斯拉。这一连串的高管出走,引发了一个问题:为这位雄心勃勃的亿万富翁老板工作是什么样感觉?

火箭公司SpaceX是另一家由马斯克创立并拥有的公司,格温·肖特维尔(Gwynne Shotwell)是该公司的总裁兼首席运营官(COO),她为这位具有偶像地位的企业家工作了10多年,最近分享了她与马斯克合作的体验。

肖特维尔称,与马斯克共事很艰难,但也令人感到振奋。

早在2002年,肖特维尔就加入SpaceX,成为该公司第7号员工。

在今年4月的一次TED演讲中,肖特维尔表示:“我喜欢为埃隆工作。实际上,到今年为止,我已经做了16年。”

肖特维尔称:“我不认为我傻到能16年如一日地做自己不喜欢做的事。他很有趣,基本上他不用说什么,就能让你全力以赴地做好工作。他不需要说一句话。他会让你只是想做伟大的工作。”

她说,他会推动自己的团队制定出雄心勃勃的计划。

肖特维尔表示:“毫无疑问,埃隆的时间表非常紧凑,但坦率地讲,这驱使我们更好更快地做事。我认为,这世界不是依靠时间和金钱就能产生最好的解决方案,因此,给团队施加压力,让他们迅速行动起来真的很重要。”

(事实上,马斯克的特斯拉因经常未实现生产目标而声名狼藉,最近在Model 3电动轿车上也出现了这样的问题。今年4月份,在接受CBS《今晨》节目主持人盖尔·金(Gayle King)采访时,马斯克承担了责任,他说:“我需要找出如何更好……然后我们可以更好地实现目标。”)

但当马斯克首次阐明某一个目标时,肖特韦尔称她会认真倾听并在思考之后做出回答。

肖特威尔表示:“首先,当埃隆说了什么,你必须暂停一下,不要马上脱口而出:‘天呀,那是不可能的’,或者,‘我们不可能这样做。我不知道如何去做。’所以你要知道他说了什么,然后开动脑筋,你就能找到办法把它搞定。”

她还得有这个信念,在SpaceX工作永远不会轻松。

肖特威尔称:“我一直觉得我的工作就是把马斯克的想法变成公司目标,让它们能够实现,类似于让公司能爬上一个陡坡并滚下来,然后变得舒服。”

她解释说:“每次我都感觉,就像我们本来在某个地方呆得好好的,我们在原地打转,人们感觉很舒服,埃隆会把一些东西扔到那里,瞬间我们就感到不舒服,我们又要再次攀登陡坡。”

她说:“但后来我意识到这就是他的工作,而我的工作就是让公司接近舒适状态,这样他就能再次推动我们,让我们回到那个陡坡下方。然后,我开始更喜欢我的工作,而不是一直感到沮丧。”

现在,肖特威尔的梦想甚至比她的老板还要大。

马斯克公开表达了他打造火箭去火星的设想。然而,肖特威尔称她想更进一步。

肖特威尔表示:“我也不得不说,这是我们进入其它太阳系和其它星系的第一步,我认为这是我唯一一次在梦想上超越伊隆,因为我想在其它太阳系里遇见人类。”

她说:“火星很不错,但它是一颗需要改造才适合人居住的行星。我想在另一个太阳系里找到人类,或者不管他们怎么称呼自己。”(刘春)

