腾讯回应抖音起诉：自问流程无误，来事不怕事

科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，因认为在腾讯公司运营的“微信”客户端上，微信公众号“快微课”发布文章虚构其视频来源，抖音短视频以名誉权侵权纠纷为由将腾讯公司诉至法院，要求其立即停止侵权，提供微信公众号“快微课”的注册信息及身份信息，赔礼道歉，并赔偿经济损失及维权合理费用共计100万元。日前，海淀法院受理了此案。

对此，腾讯回复称：“微信公众平台有完整的侵权投诉机制，一经核实，马上会进行相应处理。欢迎抖音及其它所有公众平台用户通过侵权投诉机制向我们反映侵权行为，微信公众平台对所有涉嫌侵权行为的处理一视同仁。”腾讯公关总监张军表示：“自问流程无误，来事不怕事，我们会积极应诉。”

以下为腾讯回复声明：

1、微信公众平台有完整的侵权投诉机制，一经核实，马上会进行相应处理。欢迎抖音及其它所有公众平台用户通过侵权投诉机制向我们反映侵权行为，微信公众平台对所有涉嫌侵权行为的处理一视同仁。

2、经核查了解到，微信根据抖音4月8日的投诉处理了一批侵权帐号。其中“快微课”公众号收到投诉后已经自行删除了文章。如有更多后续侵权行为，欢迎抖音通过微信公众平台侵权投诉系统向我们反映。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214820-1.html

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