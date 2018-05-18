新时代新背景 我国智能制造应如何发展？

智能制造作为《中国制造2025》的主攻方向，不仅是我国实现制造业转型升级的重要契机，还关系着制造强国战略的成败。

智能制造作为《中国制造2025》的主攻方向，不仅是我国实现制造业转型升级的重要契机，还关系着制造强国战略的成败。智能制造着力推广数字化技术、系统集成技术、关键技术装备、智能制造成套装备，增强软件、标准等基础支撑能力，持续不断培育、完善和推广智能制造新模式，提高了制造业信息化程度和集成共享水平。构建新型制造体系，实施智能制造工程，不仅缩短产品设计研发周期，还可以在降低运营成本的基础上，提高生产效率和产品质量，提升了制造业供给结构的适应性和灵活性、打造经济增长新动能。

智能制造和绿色制造的蓬勃发展使得制造业体量进一步扩大，反过来为信息技术的发展提供更广阔的产业合作空间。信息技术与高端装备、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等亟待发展的新兴产业相融合，助力新兴产业发展成为主导产业。

制造业信息化有助于构建创新驱动型产业发展体系，完善云计算采集数据、工业企业、应用服务三者互联互通、层层递进的工业生态体系，打造工业互联网平台，推动制造业与互联网向更深层次融合发展，形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，使创新驱动成为经济发展新常态。

中国要想在新一轮产业革命中脱颖而出，就必须抓住信息化发展的机遇，推动信息化和工业化深度融合，打破发达国家对新技术的垄断，走具有中国特色的工业革命道路，避免再一次错失工业革命的良机。制造业的业务主要包括产品设计、生产制造、保障服务三大类，智能化设计、制造和服务是智能制造的三大核心组成部分。

随着智能制造成为工业发展的主流模式，智能化设计和服务的利润率将得到大幅度提高，智能化生产制造业务的利润率则在进一步下降。其中，智能化设计是源头，能够帮助智能工厂精确辨认生产对象及生产要素，如果没有智能设计，工业生产最多实现数字化，远远达不到智能化的水平；智能化制造是基础，这也是智能制造过程的中心环节，是产品最终成型的过程；智能化服务是保障，工厂内生产设备的日常运行和维护，都需要人员参与。有的人简单的把智能化生产制造能力称为智能制造，如果没有设计和服务的智能化，工厂最多只能担任利润率更低的世界加工厂的角色。同样，没有了智能生产制造能力，智能工厂就成了无根之木、无源之水，因此，智能制造的三个核心部分之间是有机的联系在一起，三者缺一不可。

建设智能工厂是制造业未来能够实现长期健康发展的蓝海，不仅能够实现制造业的转型，增加经营利润，还能根据产品的实际运行性能和用户的个性化需求，提高产品的质量和更新换代的速度，让企业将更多的经历投入到产品创新研发中。在未来，我国不仅要提升“中国制造”的竞争力和影响力，还要充分挖掘“互联网+”给中国制造业发展带来的巨大发展机遇，在“互联网”与“中国制造”的充分对接和融合中，推动制造强国、网络强国和创新强国的共同发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214822-1.html

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