郭台铭密集路演 富士康IPO募资或超300亿

17日，是发布招股意向书等IPO文件的第四天，富士康工业互联网股份有限公司（文中简称富士康）的发行工作马不停蹄地进行中。这两天，各种有关富士康引入战略投资

17日，是发布招股意向书等IPO文件的第四天，富士康工业互联网股份有限公司（文中简称富士康）的发行工作马不停蹄地进行中。这两天，各种有关富士康引入战略投资者、路演和询价工作的消息，不断传来。

根据发行时间安排，5月17日、5月18日是初步询价时间，同时明天也是战略投资者缴款截止日。

下周二（5月22日），就要确定发行价格，5月24日投资者进行申购。最终能IPO募资多少钱，就在此一举了。

于是，我们看到了富士康68岁的创始人郭台铭，这几天非常忙碌，亲自去拜访基金公司，各种路演演讲档期很满，更是推掉李嘉诚饭局去清华大学演讲造势。

各种演讲路演造势主题都是工业互联网，正是富士康上市和转型的方向，富士康上市的简称更是“工业富联”。

效果也是杠杠滴，据报道称BAT等互联网巨头大概率入选战略配售。

从目前外围的信息来看，机构给出的估值在20倍左右，富士康此次发行前每股收益0.9元，那么发行价可能在18元左右，而本次IPO发行19.7亿股，因而募资或超300亿元。

郭台铭登门拜会博时基金

1950年出生的郭台铭，一手创办了鸿海集团和富士康，如今正迎来他人生的又一重大时刻，旗下独角兽富士康即将登陆A股。

虽然目前并未直接在富士康任职，但在富士康如此关键时刻，郭台铭仍然亲自上阵，参与机构路演乃至登门拜访，更是推掉李嘉诚饭局只为去到清华大学演讲。

招商局集团官网5月16日消息，下属公司动态一栏。发布了一篇题为《博时基金江向阳会见鸿海集团董事长郭台铭》的文章，显示为博时基金供稿。

文章表示，5月15日下午，博时基金江向阳总经理在深圳会见鸿海集团董事长郭台铭一行。双方就鸿海集团旗下的富士康IPO相关情况及未来业务发展等进行了交流。

很明显，此次会见的主要内容，就是富士康的IPO。

文章全文内容如下：

博时基金江向阳会见鸿海集团董事长郭台铭

5月15日下午，博时基金江向阳总经理在深圳会见鸿海集团董事长郭台铭一行。双方就鸿海集团旗下的富士康工业互联网股份有限公司（以下简称富士康）IPO相关情况及未来业务发展等进行了交流。博时基金副总经理董良泓陪同会见。

江向阳对郭台铭一行来访表示热烈欢迎。他介绍了博时基金的总体业务布局和发展情况，表示博时作为百年央企招商局金融板块的成员公司，一直以来坚持对投资价值的研究，通过产品和服务创新，提升金融资源有效配置，促进实体转型发展。富士康作为当之无愧的独角兽企业，切合制造业转型升级需求，符合国家关于深化“互联网+先进制造业”等相关政策，有助于打造基于工业互联网平台的制造业新生态。

郭台铭表示，工业互联网是鸿海集团近五年转型的重要方向，是在制造业转型升级中，将互联网技术、智能系统融入到传统制造中的重要载体。本次富士康在A股上市，将为集团注入更多互联网基因，带领代工基因的鸿海转向以大数据为导向、AI分析为驱动，以及机器人运作为基础的工业互联网平台企业，加速在智能制造、工业4.0机器人生产、人工智能大数据等崭新领域的发展。同时通过富士康工业互联网云，提高中小企业的制造能力，为3000万中小企业赋能。他还提出，期待未来与招商局集团探讨在在交通、建筑、健康等领域的合作机会。

参加会见的还有富士康工业互联网有限公司董事长陈永正，首席执行官郑弘孟，财务总监郭俊宏，博时基金权益投资部、研究部相关基金经理、研究员等。

不仅有亲自登门拜访博时基金这种大型基金公司，据了解5月15日郭台铭还在深圳参与了富士康与机构投资者举行的集体路演活动。

根据微博用户消息，机构投资者的提问非常踊跃，也认可富士康的规模优势、行业地位和工业互联网的转型方向，不过大多给出的估值依旧在17~23倍之间。

一位参会机构人士向中国基金报记者表示，参会的机构还是很多，至少可以见一见郭老板嘛。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214823-1.html

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