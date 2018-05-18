光伏电站运营和管理经验总结

在光伏电站建成后为保证光伏电站能顺利并网发电，需要进行大量的业务工作，这些工作非常必要，对保证光伏电站安全可靠并网发电、进行相关统计、上报、结算等工作

在光伏电站建成后为保证光伏电站能顺利并网发电，需要进行大量的业务工作，这些工作非常必要，对保证光伏电站安全可靠并网发电、进行相关统计、上报、结算等工作奠定基础。主要有以下业务工作需要完成：

1、光伏电站具备运营的业务条件



1.1、并网发电的光伏电站应取得发电业务许可证；

1.2、光伏发电企业应与电力公司签订完成《购售电合同》；

1.3、光伏电站并网点所用的关口表已在电力公司客服中心履行完成报装手续;

1.4、光伏发电企业已与调度中心签订完成《并网调度协议》；

1.5、光伏电站的设备及其构筑物均已安装施工完毕并通过竣工验收；

1.6、光伏电站经过电监局专业人员的安全性评价；

1.7、光伏电站已通过相关质量监督、环保、防雷等部门的安全检查；

2、光伏电站具备并网的人员条件

目前，根据我国新建的大多光伏电站的实际情况来看，设立人员常驻电站值班是必不可少的。但对技术人员的自身素质也有很高的要有，详细情况如下：

2.1、运行人员经过专业培训并具有高压电工进网作业许可证；

2.2、调度值班人员已经过培训并取得调控中心下发的调度系统运行值班合格证书；

2.3、公司领导及主管生产、技术、安全部门的负责人及安全管理人员均已参加安全机构的培训考试合格，具备良好的安全管理经验和相关知识；

2.4、光伏电站人员应经过户内外高压开关、变压器、逆变器、直流柜、汇流箱、无功补偿装置、后台监控等厂家专业技术人员的培训，了解和掌握各个单位设备的工作原理、各个部件名称、作用，维护、操作、故障判断、缺陷处理等方法；

2.5、光伏电站的人员应认真学习《电业安全规范》，掌握从事电力行业的安全知识和紧急救护知识；

2.6、光伏电站人员应熟悉掌握所辖电站的一二次系统的接线方式、各个部件的电压等级，以便保证“两票”执行流程正确，工作到位；

2.7、光伏电站人员应掌握表计、安全工具、用具、试验仪器等的正确使用方法，新从事电站运维的值班人员须经过相关培训。

3、光伏电站具备运营的设备条件

光伏电站设备众多，要保证设备安装完好、试验合格、安全可靠并网发电的前提是要在设备并网调试前和过程中针对设备开展一系列的工作，主要有以下几点：

3.1、光伏电站相关电气设备出厂合格证因齐全，主要一、二次设备、防雷设备及接地系统、变压器油样等安装完毕后经实验人员实验合格具备运行条件；

3.2、光伏电站并网点关口电表、CT、PT应经供电公司校核后方可使用；

3.3、光伏电站相关设备遥信、遥测信息已传至集中控制室后台并按调度要求已传至调度主站系统；

3.4、光伏电站的相关三相交流一次电缆已经核相确认相许无误；

3.5、接入汇流箱、直流柜、逆变器的组件无正负极接反、接地、开路、过负荷等情况的发生；

3.6、光伏电站相关消防、安防等设施应完好、充足、可用；

3.7、光伏电站相关继电保护整定计算正确，配合合理，已正确输入设备，并经试验人员试验具备保护功能，相关整定值已送至调度处备案；

3.8、光伏电站管理者应准备一些设备必备的安全工器具及备品备件。

4、建立完善的技术文件及信息管理体系

对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案，并设立专人负责电站技术文件的管理，为电站安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。

4.1建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案

这是电站的基本技术档案资料，主要包括：设计施工、竣工图纸；验收文件；各设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤；所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明；继电保护定值单；设备的运行操作步骤；电站维护的项目及内容；维护日程和所有维护项目的操作规程；电站故障排除指南，包括详细的检查修理步骤等。

4.2建立电站运行期档案

4.2.1电站运行日志及班长工作日志

运行日志是班组在管理设备期间最重要的记录之一，在运行日志上记录下设备的运行状况、操作情况、报警信息，检修情况等内容便于人员及时了解和查看设备运行情况，便于汇总和整理设备在运行期内的一些情况，对电站技术改造、设备可靠性分析等设备管理工作有着非常重要的作用。班长日志的作用也很大，它能记录班组在管理人员和设备时工作的安排情况、人员的分工情况、人身设备安全情况、人员出勤情况等班组日常工作，是设备运行日志的有力补充，对顺利开展班组事物发挥巨大作用。

4.2.2 电站缺陷登记记录

当电站出现故障时，电站操作人员要详细记录故障现象，并协同维修人员进行维修工作，故障排除后要认真填写《缺陷登记本》，缺陷登记本应体现缺陷地点、内容、发现时间、发现人、消缺意见，消缺危险点预控及事故预想、消缺人、消缺时间、验收人等内容。陕西光伏太阳能发电有限公司率先将消缺危险点预控及事故预想编进缺陷记录中去是不同于一般缺陷记录的一个创新，此做法的好处是能将危险点预控和事故预想非常方便的落到实处，并能让现场人员把事故预想工作当做一个常态性的工作开展下去。

4.2.3 电站巡检记录

电站巡检工作也是光伏电站管理的重点工作之一，包括后台监控巡检和现场实地巡检。该工作应由专业技术人员定期进行，在巡检过程中要全面检查电站各设备的运行情况并记录相关参数。光伏电站设备虽然繁多，但设备种类并不多。一般运行人员在经过专业培训后就基本能胜任了基本的巡检任务。但人员的技术水平、责任心等情况不同就会出现巡检质量不一致的情况。在巡检管理中，管理者首先要以身作则，多去现场、多看后台监控、多检查运检记录台账、参加班前、班后会、多与设备厂家进行技术沟通等多种途径随时了解人员和设备情况。通过培训、教育、激励等方法提高人员的责任心和工作积极性，使巡检工作质量大幅提高。规模较大、设备间较多的光伏电站为了提高效率、节约成本也可引入巡检仪、视屏监控、烟感、消防报警等技防设备，从而更加有效的提高巡检质量。

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