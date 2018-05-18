“一带一路”创佳绩 苏美达能源收获土耳其24.2MW订单

近日，全球化综合性清洁能源解决方案提供商苏美达能源宣布，公司已与土耳其企业Asunim Turkey达成产品供应合作协议。苏美达能源将通过土耳其工厂向其提供总量达24.2MW的光伏组件。本次项目的签订不仅意味着苏美达能源大力推行的“海外工厂新模式”已得到有效推进，同时也是该公司积极践行海外产能“全球采购、全球销售”战略布局所迈出的坚实一步。

据悉，此次苏美达能源交付的组件将应用于土耳其科尼亚地区的Yaysun和MT Doal GES两大电站项目，由欧洲复兴开发银行(EBRD)提供项目支持。值得注意的是，这批组件产品将通过苏美达能源土耳其工厂供货，该工厂于去年年底开始投产，主要生产苏美达能源旗下光伏组件品牌――辉伦太阳能（Phono Solar）单、多晶全系列高效组件，一期项目年产能达到450MW。据预计，到2018年7月底前公司将完成所有产品的交付。项目建成后将成为土耳其当地License招标项目中最大的新能源电站。

苏美达能源副总经理李容坤表示：“近年来，利好政策大大激发了土耳其发展光伏等新能源项目的热情，土耳其掀起了一股光伏电站建设热潮。仅2017年12月，新增装机达1.175GW，全年新增装机更是突破1.8GW，成为新增光伏容量最大的欧洲国家。作为能源央企，面对土耳其这片新能源沃土无限的发展潜力与巨大机遇，我们更应抢抓这一发展风口，以先进制造技术和尖端创新科技为土耳其乃至‘一带一路’沿线各国提供创新光伏发电解决方案。”

作为央企旗下光伏品牌，苏美达能源提供的不仅是单一的清洁能源产品，而是包含金融解决方案在内的一站式产品和项目服务解决方案，并且着力培养包括商务能力、技术能力、金融能力、EPC工程能力在内的综合竞争实力。在“一带一路”的发展道路上，除土耳其市场之外，苏美达能源近年来已在希腊、巴基斯坦等国成功运作实施了一批EPC项目，凭借自身高质量的产品以及优质的服务获得了全球客户的广泛认可。李总表示：“众所周知，海外能源工程总包业务往往比国内业务更为复杂，这一系列项目的成功运作则极好地验证了苏美达强大的海外能源工程总包能力，也体现了苏美达近40年积累的能源工程和国际贸易经验优势。”

同时，作为荣列彭博新能源财经（BNEF）Tier-1的组件制造品牌，苏美达辉伦（Phono Solar）则始终遵循最高的质量标准、最严格的品质控制流程，始终坚持以客户投资回报最优为创造之本，为苏美达能源遍布海外各国的EPC项目提供高效可靠的光伏产品，不断为客户带来更优的投资回报和项目收益。

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