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上市环保公司高速发展 总市值破万亿

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-18 10:21

截至2017年末，我国环保行业上市公司（含A股、H股及新加坡股市）已超过百家，总市值超过1．1万亿元人民币，并且继续呈现健康、快速发展的良好势头。

截至2017年末，我国环保行业上市公司（含A股、H股及新加坡股市）已超过百家，总市值超过1．1万亿元人民币，并且继续呈现健康、快速发展的良好势头。从目前已公布的上百家环保企业的年报来看，2017年环保行业持续高速发展，总营业收入总额超过3600亿元，同比增长30％。

从目前公布年报的上市环保企业营收来看，已经有10家公司稳坐“百亿元营收俱乐部”，合计贡献营收1519亿元。从已发布的年报来看，东方园林、三聚环保、碧水源等龙头企业的净利润均破20亿元。其中，东方园林净利润21．78亿元，同比增长68．13％；三聚环保实现净利润25．39亿元，同比增长57．02％；碧水源实现净利润25．09亿元，同比增加35．95％。

上市环保公司高速发展 总市值破万亿

环保公司5年利润复合增长率达20％

近日发布的《2017年中国环保产业上市公司年度报告》指出，2017年，环保行业公司实现总净利润（以归母净利润为口径）503亿元，2013―2017年环保行业公司利润复合增长率为20％。环保行业盈利能力的增强，主要受益于国家对环保高度重视的客观情况，特别是2016年以来，PPP项目放量以及环保督察带来的全国性需求的增加。

分板块看，表现最好的是环境修复板块，2017年营业收入同比增加75％；其次是固废处理板块，2017年同比增加46％；节能减排、环保监测、水务处理和大气治理2017年涨幅分别为30％、30％、18％和－6％。

从盈利能力上来看，环境修复板块的利润增速从自2016年以来开始呈现爆发式上升：2016年环保修复板块净利润增长约100％，2016年至2018年一季度，平均增速39％。东方园林、铁汉生态和蒙草生态的收入规模占据2016年下半年至2017年上半年收入规模的前三名。其中，东方园林收入超过100亿元，收入超过排在第二位铁汉生态近一倍。

业内人士认为，环境修复板块企业业绩的快速增长，主要得益于PPP项目的快速发展和流域治理的推进。

全国PPP综合信息平台项目库显示，包含大量供水、排水、污水处理、公园、景观绿化、海绵城市、管网建设以及垃圾处理等环保类工程项目，大约占到PPP项目总数的20％。

此外，环保监测板块最近3年净利润平均增速也在20％以上；固废处理和水务处理近3年净利润分别增长33％和32％。

PPP对环保工程拉动效应继续显现

与2016年相比，PPP项目对环保企业的业绩拉动影响仍然显著。

东方园林年报显示，2017年公司实现营业收入152．26亿元，同比增长77．79％；实现归属于上市公司股东的净利润21．78亿元，同比增长68．13％；实现经营性现金流净额29亿元，同比增长86．45％。

作为国内PPP项目的龙头民营企业，PPP项目对东方园林净利润增速贡献显著，PPP项目中标金额位居行业第一。年报显示，2017年东方园林合计中标项目金额763．21亿元，同比增长83．29％。其中，PPP项目合计金额715．71亿元，同比增长88．30％。

启迪桑德的公开信息显示，过去3年启迪桑德共获得37个PPP项目，总投资额达330亿元，其中有稳定运营收入的项目占比约85％；北控水务去年共签约了11个水环境综合治理PPP项目，平均投资47．4亿元；铁汉生态2017年累计中标金额318．2亿元，其中PPP项目合计金额达257．35亿元，占比81％。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214826-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:发展市值万亿高速环保

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