栖霞宏达仓储物流中心：一座能自己发电的物流园

毫不夸张地说，物流中心所到之处的屋顶，都可以看到光伏电池组件的身影，这是宏达打造的“100％微能源网”。在物流园的科普中心，则摆满了他们自主设计的太阳能

记者从烟台市经信委获悉，目前烟台市物流行业呈现出良好的发展势头，物流需求旺盛，运输能力也逐步提升。2017年，烟台市物流总额首次突破两万亿元，达到21686．7亿元。近日，记者走进被列入烟台十大物流中心之一的栖霞宏达仓储物流中心，没想到就是这家藏身栖霞市桃村镇的物流中心让记者开了眼界，这是一家能自己发电的物流中心，而且有自己研发的太阳能应用产品，未来这里或将打造烟台乃至山东储能最大、配套最完善、设施最先进的物流仓储基地。

走进栖霞宏达仓储物流中心，映入眼帘的就是仓库屋顶安装的光伏电池组件。毫不夸张地说，物流中心所到之处的屋顶，都可以看到光伏电池组件的身影，这是宏达打造的“100％微能源网”。在物流园的科普中心，则摆满了他们自主设计的太阳能应用产品，从太阳能充电背包到充电宝，各种灯具等一应俱全。

据栖霞市宏达运输有限公司总经理林忠介绍，他们每年的发电量大约有2000万度。“我们主要利用仓储物流园的立体空间，安装光伏电站，结合微能源网发展模式，打造绿色仓储物流园，实现创收的同时扶持入驻企业发展。”

此外，物流中心作为新能源产业园及光伏小镇的仓储配送中心，为入驻企业提供仓储、配送、金融等物流业务。依托山东省交通物流试点，通过线下线上有机结合，实现“互联网＋物流”模式打造宏达物联管理平台、智慧物流平台。整合资源逐步打造无车承运人管理平台。

林忠介绍说，物流中心通过产业园区建设、新能源发展与互联网的有机结合，打造“新能源、物流与电子商务”三大板块融合发展，构建一个集物流产业、现代新能源产业、现代农业产业及电子商务于一体的具有公共性、开放性的服务平台。其打造的“100％微能源网”，实现对物流企业、新能源企业、电子商务企业及商贸企业的培植、孵化，形成独具特色的绿色商业生态圈。通过对生态圈内的企业实行物流、金融、采购、销售等供应链管理，打造共享、共赢、共生的“供应链商业生态圈”。

“微能源网发展分为三个阶段。第一阶段是实现园区能源自供自给，第二阶段实现栖霞桃村镇能源的供给，第三阶段是实现栖霞市能源的供给。”林忠说，按照这种模式复制微能源网，最终可组成胶东半岛的新能源网络。

据介绍，宏达公司成立于2006年，是经交通主管部门批准成立的具有国家客运二级和货运经营资质的综合性道路运输企业。是国家甩挂运输试点企业，国家冷链物流试点企业，山东省农村物流试点企业，中物联认证的AAA企业，担保存货与质押监管AA＋企业。

林忠说，去年，宏达仓储物流中心逐步调整物流业务结构，由传统物流向三方物流及平台物流发展，并斥资300万元，打造宏达交通物流信息平台，利用互联网＋物流，开发物流电商功能，实现全国物流资源的整合、管理，并逐步打造无车承运人管理平台。宏达交通物流信息平台开发按照一、二、四原则，即一个门户网站，二个智慧物流平台，四个APP，实现物流信息化及可移动化作业。物流板块核心业务为仓储服务、运输服务、物流金融、冷链物流、农村物流服务体系、增值服务。2017年，宏达仓储物流中心被列入烟台十大物流中心之一，未来打造烟台乃至山东储能最大、配套最完善、设施最先进的物流仓储基地。

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