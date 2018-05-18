英特尔：2021年开始为汽车制造商提供自动驾驶系统

据国外媒体报道称，英特尔旗下位于以色列的自动驾驶部门Mobileye日前宣布，自己已经与欧洲汽车制造商就800万辆汽车的自动驾驶技术达成合作协议。

据国外媒体报道称，英特尔旗下位于以色列的自动驾驶部门Mobileye日前宣布，自己已经与欧洲汽车制造商就800万辆汽车的自动驾驶技术达成合作协议。英特尔预计，将在2021年开始为汽车制造商提供基于Mobileye第五代系统芯片EyeQ5（旨在为全面自动驾驶汽车提供以视觉为核心的计算机传感器融合）的自动驾驶系统。

但英特尔方面并没有透露有关这一合作的具体财务细节，以及合作欧洲汽车制造商的具体名字。

目前，英特尔和Mobileye正与包括英伟达在内的几家公司就未来自动驾驶汽车的核心芯片和机器视觉系统展开竞争。今后，类似的自动驾驶系统将被安装在许多汽车厂商的旗下车型上，这会让车辆本身具体一定的自动驾驶能力，但同时也要求人类驾驶员时刻保持警觉。为了确保这一点，部分自动驾驶系统中甚至还会加入更为先进的“有条件自动驾驶判断模块”。

被英特尔在去年以153亿美元收购的Mobileye是一家总部位于以色列的知名科技企业，这家创立18年的科技公司于2014年在纽交所上市，当时的市值就已经达到了50亿美元。该公司表示，目前市面上大约有来自25个厂商的2700万辆汽车拥有驾驶辅助功能，而Mobileye产品占据了其中70%的份额。

“到2019年底，我们预计将有超过10万辆具备L3自动驾驶能力的车型安装有Mobileye的产品。”Mobileye首席执行官兼英特尔高级副总裁阿姆农・沙书亚（Amnon Shashua）说道。

所谓的“L3”自动驾驶能力指的是，车辆的自动驾驶系统既能完成某些驾驶任务，也能在某些情况下监控驾驶环境，但驾驶员必须准备好重新取得驾驶控制权。在这个等级下，实际上驾驶员还是必须时刻保持警惕，随时取回车辆控制权的。比如，当遇到紧急情况时，车辆会发出接管请求，给驾驶员提供8-10秒的时间评估路况，然后重新控制车辆。如果驾驶员仍没有做出相应反应，系统就会自动束紧安全带，并打开车门。

有媒体报道称，Mobileye已经同包括通用、日产、奥迪、本田、宝马和克莱斯勒在内的厂商展开合作，从明年开始为他们提供L3自动驾驶技术、系统。

而在自己的耶路撒冷总部，Mobileye近几个月已经开始在高速公路上进行L4级别的自动驾驶测试，测试车型福特Fusion搭载了12个摄像头、传感器以及4个即将发布的EyeQ4芯片。Mobileye透露，这一测试计划在下个月进入美国加州，再之后是亚利桑那州。

Mobileye方面表示，公司预计将从2021年开始提供L4自动驾驶系统。而如果汽车生产商的参与度很高的话，我们最早在2021年左右就能看到自动驾驶出租车出现在大街小巷。

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