密歇根利用V2X验证互联巡航控制系统 提升车辆的节能表现

据外媒报道，密歇根大学（U-M）采用车间通信（V2V）技术，使自动驾驶车辆能及时响应其他道路使用者，帮助其节能并提升安全性，从而验证了互联巡航控制（connecte
据外媒报道，密歇根大学（U-M）采用车间通信（V2V）技术，使自动驾驶车辆能及时响应其他道路使用者，帮助其节能并提升安全性，从而验证了互联巡航控制（connected cruise control，CCC）系统的高效性。
该团队在路测中展现了互联巡航控制的许多优点，该团队只启用了一辆自动驾驶汽车，将其与其他车辆进行类比测试。互联巡航控制可调节车速，这取决于其车间通信系统所获取的信息，周边车辆可利用无线网络，共享实时车速及定位数据。
相较于其他被广泛采用的自适应巡航系统，互联巡航控制系统可追踪多辆前方车辆，密歇根大学的路测演示了该系统及自动驾驶车辆与传统车辆间的车间通信是如何有助于规避“交通波（traffic wave）”。在该情境中，最前方的那辆汽车将引发其他车辆的“制动-再加速（braking and re-accelerating）”链式反应。采用互联巡航控制的自动驾驶车辆采取制动时，相较于常规载人车辆，其重力值降低了60%。
在完成制动向加速这一操作转换中，相较于非互联及自动驾驶车辆，搭载V2V的自动驾驶车辆的节能效率达到了19%。
若车载传感器是自动驾驶车辆的唯一信息源，当前方车辆突然采取制动操作时，该车辆的响应时间极短，难以规避潜在的碰撞事故，几乎与常规车辆的表现无异。密歇根大学的研发团队执行了一系列V2V互联自动驾驶车辆测试，可收到前方车辆的运动信息，最多可接收六辆车的信息。
研究团队还发现，在走走停停的路况环境下，相较于基于传感器的传统算法而言，基于V2V自动驾驶算法可实现节能。由于车速较为平缓，位于自动驾驶车辆后方的常规车辆也能实现节能7%。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214833-1.html
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