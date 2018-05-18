中国电信发《AI终端白皮书》，联合11家厂商推AI手机

科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，中国电信在京发布了《AI终端白皮书》，首批集中采购的人工智能手机也同时亮相上市。

中国电信表示，截至目前，全网通终端累计销量已超过9亿部，行业市场占比超过75%，全网通已成为渠道和消费者的首选，成为整个终端产业的主流。

中国电信《AI终端白皮书》全面阐述了中国电信对AI手机终端的理解与需求，从AI算力、AI能力与AI应用方面规范定义人工智能手机。为牵引产业链不断提升AI手机能力与体验，白皮书在平台要求方面提出了硬件运算单元、深度学习框架等要求；能力要求方面提出了人脸识别、语音助手、场景识别与系统优化等功能、性能要求；应用要求方面定义了美颜、背景虚化、照片分类、AR视频、翻译等AI应用体验需求。中国电信赋能终端产业发展推出AI服务应用，白皮书定义了智能码号安全、统一账号、小翼管家、智能云、智慧健康云等AI服务应用在终端上的实现需求。

中国电信联合11家厂商首批推出17款终端，满足消费者AI手机需求。中国电信旗下天翼电信终端有限公司与海信、百合、广信、小辣椒四家厂商深度合作集采四款千元AI手机，集成了中国电信智能码号安全、统一账号、小翼管家、智能云、智慧健康云服务等AI产品，为移动用户在信息安全、互联网账号、智慧家庭和云服务等领域提供新的智能体验。

另外，中国电信还发布了落实IPv6规模部署行动计划的重点举措，推动云、管、端、业务应用全面支持IPv6。2018年中国电信将全面落实“推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划”，重点开展政府网站、企业、媒体和互联网应用的IPv6改造，提供支持IPv6的互联网专线、虚拟专网VPN和云/IDC等产品和服务。（静静）

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