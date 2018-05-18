爱奇艺商业化，龚宇首提九大货币形式

文/彭丽慧

“爱奇艺现在业务规模已经很大，已经不能用一棵苹果树来形容了。”在2018爱奇艺世界大会上，爱奇艺创始人兼CEO龚宇表示，现在爱奇艺的商业模式已经变成苹果园。

在爱奇艺成立8年、上市一个多月后，刚过50岁的龚宇出现大众面。

对于爱奇艺为什么选择的是纳斯达克而非纽交所，龚宇解释说是因为品牌，“爱奇艺是一家科技公司。”

从“苹果树”转型到“苹果园”

2015年11月，龚宇提出了爱奇艺苹果树这一商业模型，是指实现同一内容IP下的多种商业模式，包括广告、会员、电影、动漫、游戏、电商等衍生生态链。而超级网综《中国有嘻哈》则诠释了这一点。

“现在业务规模已经很大，不能用一棵苹果树形容爱奇艺的商业模式，现在已经变成苹果园。”龚宇感叹，八年来的成长与积淀，爱奇艺的娱乐生态已经由‘苹果树’，成长为包含丰富业态，IP开发全链条的‘苹果园’。

因此，从今年开始把爱奇艺形象地形容成苹果园，里面有很多苹果树。这种形容的方式更多地是对普通的消费者，当一个用户来到爱奇艺生态系统或爱奇艺世界的时候，他看到的是枝繁叶茂的众多的苹果树。“其中，中间最大的是视频，还有电影票、商城、游戏、直播、文学、漫画、轻小说等。 ”

龚宇表示，爱奇艺做的一站式服务的目的是让用户来到爱奇艺的生态系统时能解决娱乐大部分的需求。“通过对IP全产业链各环节的探索和挖掘，爱奇艺有信心与更多合作伙伴分享娱乐产业的生态红利。”

爱奇艺商业化：首提九大货币形式

在外界关注的视频网站盈利方面，龚宇提出了视频网站的九大货币方式。

其中，广告依旧是爱奇艺第一大货币化形式，第二大货币形式是爱奇艺的会员付费业务。“爱奇艺2011年设立目标是发展付费会员20万，但最后太痛苦，当时有两个大痛苦，一个是内容在网上随便看，不需要付费。一个是支付，我们自己支付的时候试了下花了20多分钟，太费劲。”龚宇回忆说，2015年整个环境迅速好转。“现在的95后、00后，再让他看盗版的内容，他们会觉得很丢人，看的时候不太好意思。”

另外，爱奇艺也还有一些辅助货币化形式，比如经纪、打赏、出版、IP授权、游戏、电商等。

龚宇认为，爱奇艺的9种货币化方式已经搭建的非常完整，“这样才有更多的投入，投入在新的作品，让作品做的更好形成正向良性循环。”

娱乐行业将进入“AI+娱乐”的全新时代

娱乐行业正在经历高速发展，科技加持的价值已经成为行业的共识。以AI人工智能为核心的前沿科技，彻底颠覆了传统互联网上“用户找内容”的娱乐获取方式，进化为创作者和平台为用户进行个性化创作、智能推荐给他们会喜欢的内容。娱乐行业从原有的“互联网+娱乐”进入“AI+娱乐”的全新时代。

龚宇指出：“未来的娱乐是AI的娱乐，创作者和平台将通过AI技术为用户做个性化创作和精准推送。”2018年，爱奇艺将重点发力AI技术在娱乐生态体系中的落地和应用，通过智能创新、自然交互和开放服务，给用户带来极致的娱乐体验。

爱奇艺平台用户有四种终端，移动、PC、OTT（智能电视的终端）、VR虚拟现实终端（还有增强虚拟现实终端）。“现在不是VR行业最热的时候，第一届爱奇艺世界・大会最热。”龚宇表示，虽然现在资本市场凉了，但真实的产品服务质量越来越高，离实用越来越接近。“有的时候泡沫慢慢地退去是特别好的事情。”

据悉，爱奇艺于2017年将“AI”技术实现落地，不断完善视频创作、生产、标注、分发、播放、货币化、客户服务等环节，此外，利用AI的算法，龚宇表示已贯穿在剧本创作、选角、流量预测、审核、编码、剪辑、运营、搜索、推荐、宣发、热点预测等多个环节，更大程度激活IP的商业化潜力。

百度电影票业务转到爱奇艺

近日，有消息称，糯米影业已被作价2亿美元出售给爱奇艺。在今天的爱奇艺世界大会上，爱奇艺CEO龚宇回应了此事。“近来媒体的报道不太准确。”他解释，两个月前，爱奇艺和百度签署了协议，百度的电影票的资源和业务转到爱奇艺做，百度未来不再做电影票业务，现在在做交接的工作。

龚宇认为，爱奇艺是要建立一个生态，就需要众多的苹果树。“院线网络电影票很有价值，现在爱奇艺有经历和资源做网络电影票这块业务。”

从今年3月爱奇艺披露的招股书文件来看，2月12日，爱奇艺与百度签署了股份购买协议，将向百度发行3686万股B类普通股，百度方面承诺：在线电影票、票务预订等领域履行与爱奇艺不进行竞争的责任、将用户流量引导至爱奇艺的票务业务、给予爱奇艺在票务业务上的技术支持、向爱奇艺授权部分知识产权、与爱奇艺达成票务业务合作。

不过，爱奇艺电影票业务与百度糯米影业整合，除了要面对内部业务的重组压力，在外部，也要淘票票、猫眼电影正面竞争。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214835-1.html

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