困惑与前瞻：吃肉背后的经济学

食品和农业是世界上最大的经济部门之一。早在14世纪，全球约有76%的人口从事农业工作。目前，农业仍然雇佣了全球超过26%的工人。这还不包括那些肉类供应链中的工

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齐达

食品和农业是世界上最大的经济部门之一。早在14世纪，全球约有76%的人口从事农业工作。目前，农业仍然雇佣了全球超过26%的工人。这还不包括那些肉类供应链中的工作人员，如屠宰工、包装工、零售员和厨师等。

据统计，2016年全球肉类产量约为3.17亿吨，而且还将继续保持增长。全球肉类工业价值则从900亿美元增长到7410亿美元。

另据联合国粮食及农业组织数据，畜牧业约占全球农业产值的40％，并支撑近13亿人的生计和食品安全。但想要清晰界定出肉类生产对经济的贡献并不是件容易的事情，特别是在全球范围内。

1.吃肉的文化与社会影响

经过烹饪后的肉类和蔬菜比未加工食物更易被吸收和消化。可以说，吃熟肉推动了智人大脑的进化，从而成就了我们人类现在的地位。同时，人类吃肉越来越精细、越来越讲究。

Angus牛肉部位划分

某些动物、野生谷物和蔬菜的驯化，标志着人类农业史的开始。在整个人类历史中，通过狩猎和养殖获取肉类一直是人类文明和神话故事的一部分，也是一些法律和宗教体系的一部分。

但时至今日，越来越多人提出疑问：对现代人类的生命而言，肉类还是至关重要的么？仅仅因为我们一直在吃肉，就意味着我们必须一直这样吃下去么？如果我们能从其它地方，得到我们所需要的所有膳食营养素和蛋白质，我们需要再继续吃肉么？

2.更快更肥：肉类生产的变迁

早些时候，人类种植粮食，饲养牲畜、家禽，都混杂在一块。那是一个经历了很长时期的小规模农业时代。

20世纪，工业生产方式在农业中得到应用，以最大限度地减少投入，实现利润最大化。生产者发现动物可以在农场封闭空间饲养，通过喂食谷物、饲料，可以使繁殖变得更快、更加肥壮。于是工业化农场诞生了，首先是鸡，然后是猪、牛。

自1925年以来，在美国，鸡肉从养殖到上市的平均周期已从112天缩减至48天，而其重量则从2.5磅激增至6.2磅。

猪和牛的养殖也紧随其后。母猪一旦怀孕就会被关进笼子里长达四周的时间。仔猪出生后，会放入产仔箱中，以防止母猪意外地挤压到幼仔。在工业化农场中，猪、牛都在室内的铁笼子内被饲料不断催肥，并度过短暂的一生。

3.现代肉类生产对环境的影响

区分不同农业模式对环境的影响是非常困难的。在考虑农业影响时，许多测量没有区分是耕作农业还是畜牧业，是工业化农场还是小型农场。但不可否认的是，农业，特别是畜牧业带来的环境问题正在变得越来越严重。

水的使用

2010年一项肉类水足迹（水足迹是指在日常生活中公众消费产品及服务过程所耗费的那些看不见的水）的研究表明，蔬菜的水足迹约为每公斤322升，水果为962升，坚果为9,063升。

而肉类生产的水消耗更高：每生产一公斤肉类的水足迹，鸡肉为4,325升，猪肉为5,988升，绵羊/山羊肉8763升，牛肉的水足迹则达到惊人的15,415升。

然而，地球正面临日益严重的水资源缺乏问题。据估计，目前世界上约有70％的水用于农业，而2013年的一项研究发现，农业使用了高达92％的淡水，其中近三分之一与动物产品有关。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214836-1.html

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