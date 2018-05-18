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3D打印碳纤维自行车车架 Arevo获8000万元B轮投资

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科技传媒网 南极熊3D打印网 2018-05-18 12:26

从外媒获悉，硅谷初创公司ArevoInc已经生产出3D打印碳纤维框架的自行车。本周四，Arevo宣布获得了1，250万美元（8000万人民币）的B轮融资。

从外媒获悉，硅谷初创公司ArevoInc已经生产出3D打印碳纤维框架的自行车。本周四，Arevo宣布获得了1，250万美元（8000万人民币）的B轮融资。投资公司包括Japan’s Asahi Glass Co Ltd，Sumitomo Corporation of Americas，Leslie Ventures and Khosla Ventures。

3D打印碳纤维自行车车架 Arevo获8000万元B轮投资

图片来源：路透社/斯蒂芬林

传统的碳纤维自行车价格昂贵，因为工人需要手工将单层碳纤维浸渍在框架模具周围，然后将框架放在烘箱中烘烤，从而使树脂融化并将碳纤维片材粘合在一起。

Arevo的技术将3D打印、基于网络的软件和定制原材料结合在一起。它使用安装在机器人手臂上的“沉积头”来打印出自行车车架的三维形状。这项技术能够让Arevo以300美元的成本制造自行车车架。

3D打印碳纤维自行车车架 Arevo获8000万元B轮投资

图片来源：路透社/斯蒂芬林

此前，该公司从Khosla Ventures筹集了700万美元，以及风险投资基金In-Q-Tel投资（金额未披露）。新的融资将有助于该公司专注于其技术的全面商业化。

Arevo还宣布任命一位新的CEO――Jim Miller，他是一名在亚马逊和谷歌的高增长期间监督后勤业务的资深高管。凭借其新资本，Miller希望将其软件和制造工艺商业化，以生产高强度零件，特别是航空零件。Miller说：“我们可以打印出你想要的尺寸，包括飞机的机身，飞机的机翼。”

南极熊曾经也报道过国内的3D打印碳纤维材料商派耳科技，打印的自行车部件安装在一辆山地车上。不但可以真正骑行，承重100公斤，而且对下雨，下雪，暴晒等各种情况都不怕。使用普通的FDM3D打印机即可打印，只需将铜喷头换为钢喷头即可。

3D打印碳纤维自行车车架 Arevo获8000万元B轮投资

3D打印碳纤维自行车车架 Arevo获8000万元B轮投资

3D打印碳纤维自行车车架 Arevo获8000万元B轮投资

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214837-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印碳纤维车架Arevo

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