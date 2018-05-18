3D打印：骨科发展的新动能

近日，东营市第二人民医院关节创伤外科利用3D打印技术成功完成一例髋关节高位脱位（DDH）病例，术后患者全髋关节假体位位置良好，目前正在进一步恢复中。

患者由东营市第二人民医院王道院区经转诊收入关节创伤外科。入院后，经髋关节X线、CT等检查后，患者复杂的病情及漫长的病程引起主治医生的注意，科室迅速组织科室人员进行详细的病例讨论。

“高位DDH患者，合并股骨头坏死，这种情况比较少见，一般手术难以解决这个问题。所以我们迅速启动医院远程会诊系统，联系到北京积水潭医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院在内的多家知名医院的学科泰斗，经讨论后一致认为，生物型人工全髋关节置换术为首选治疗方案。”关节创伤外科主任武全民介绍。

制定出手术方案以后，另一个难题又出现了。因手术本身较为复杂，加上骨缺损及骨质疏松较重，若采用一般普通生物型假体，术后骨长入较为困难，容易出现术后假体松动而导致手术失败的情况，为此手术需要更为严密、更为牢固的假体。考虑到此情况，医院迅速调整手术方案与思路，决定采用3D打印技术来解决面临的假体问题，以此来保障手术质量。经过多科室协助，完成了患者术前dicom数据的采集、术前模板的打印与术前计划的拟定，通过进一步术前讨论完善最终的手术方案。在完成一系列的手术准备以后，关节外科团队经过3个小时的努力顺利完成了手术。

东营市第二人民医院骨科主任刘云峰介绍：“对于复杂的髋膝关节置换手术，虽然依靠经验也能够很好完成，但由于受到不同患者经验的影响，在术中往往会出现这样或那样的偏差，严重者可影响手术效果。而引入3D打印技术就大大地提高了手术的准确性及手术疗效。”

目前，东营市第二人民医院骨科已应用3D打印技术成功开展多例复杂关节置换手术，均取得了良好效果。 3D打印技术的开展，为复杂关节畸形患者提供了更精准的手术治疗，也使医院复杂关节置换的手术效果提升到一个新的高度。

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