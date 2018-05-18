　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

二连浩特市4月风电、光伏发电监测信息

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-18 15:00

2018年4月份，我市光伏发电量为2074．675万千瓦时，同比下降18．3％，环比下降13．6％；等效发电小时约148．2小时。

2018年4月份我市新能源发电装机容量35．9万千瓦，发电量8089．44万千瓦时，同比增长11．5％，环比增长5．1％，限发电量454．169万千瓦时，同比增长10．9％，环比下降44．6％。

一、全市风电场4月份发电量

2018年4月份，我市风电发电量6014．765万千瓦时，同比增长27．4％，环比增长13．6％，限发电量454．169万千瓦时，综合弃风率约为7％，等效发电小时约274．6小时。其中，长风协合2．1万千瓦风电场发电量为313．517万千瓦时，无限发电量，等效发电小时约149．3小时。蒙能新能源4．95万千瓦风电场发电量为1226．232万千瓦时，限发电量192．057万千瓦时，等效发电小时约247．7小时。中海油9．9万千瓦风电场发电量为2932．58万千瓦时，限发电量144．132万千瓦时，等效发电小时约295．3小时。华电风光互补4．95万千瓦风电场发电量为1542．436万千瓦时，限发电量117．98万千瓦时，等效发电小时数311．6小时，为我市4月份等效发电小时数最高。

各风电场4月份发电量

单位：万千瓦、万千瓦时

二连浩特市4月份风电、光伏发电监测信息

二、全市光伏电场4月份发电量

2018年4月份，我市光伏发电量为2074．675万千瓦时，同比下降18．3％，环比下降13．6％；等效发电小时约148．2小时。其中，华电风光互补电场2．2万千瓦光伏发电场发电量为327．474万千瓦时，等效发电小时约为148．9小时。华电二期4．8万千瓦光伏发电场发电量为697．445万千瓦时，等效发电小时约为124．5小时。华电三期1万千瓦光伏发电场发电量为159．31万千瓦时，等效发电小时约为159．3小时，为我市4月份光伏等效利用小时数最高。蒙能新能源2万千瓦光伏发电场发电量为297．535万千瓦时，等效发电小时148．8小时。蒙科金太阳1万千瓦光伏发电场发电量为116．511万千瓦时，等效发电小时116．5小时。天宏阳光3万千瓦光伏发电场发电量为476．4万千瓦时，等效发电小时158．8小时。

各光伏电场4月份发电量

单位：万千瓦、万千瓦时

二连浩特市4月份风电、光伏发电监测信息

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214839-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:光伏发电二连浩特市

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

碧桂园产城融合背后：布局智能制造 瞄准机器人

一边是风口，一边是出于行业转型的需要，以房地产企业为代表的“新势力”正试图在智能制造领域趟出一条新路。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS