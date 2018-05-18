二连浩特市4月风电、光伏发电监测信息

2018年4月份，我市光伏发电量为2074．675万千瓦时，同比下降18．3％，环比下降13．6％；等效发电小时约148．2小时。
2018年4月份我市新能源发电装机容量35．9万千瓦，发电量8089．44万千瓦时，同比增长11．5％，环比增长5．1％，限发电量454．169万千瓦时，同比增长10．9％，环比下降44．6％。
一、全市风电场4月份发电量
2018年4月份，我市风电发电量6014．765万千瓦时，同比增长27．4％，环比增长13．6％，限发电量454．169万千瓦时，综合弃风率约为7％，等效发电小时约274．6小时。其中，长风协合2．1万千瓦风电场发电量为313．517万千瓦时，无限发电量，等效发电小时约149．3小时。蒙能新能源4．95万千瓦风电场发电量为1226．232万千瓦时，限发电量192．057万千瓦时，等效发电小时约247．7小时。中海油9．9万千瓦风电场发电量为2932．58万千瓦时，限发电量144．132万千瓦时，等效发电小时约295．3小时。华电风光互补4．95万千瓦风电场发电量为1542．436万千瓦时，限发电量117．98万千瓦时，等效发电小时数311．6小时，为我市4月份等效发电小时数最高。
各风电场4月份发电量
单位：万千瓦、万千瓦时
二、全市光伏电场4月份发电量
2018年4月份，我市光伏发电量为2074．675万千瓦时，同比下降18．3％，环比下降13．6％；等效发电小时约148．2小时。其中，华电风光互补电场2．2万千瓦光伏发电场发电量为327．474万千瓦时，等效发电小时约为148．9小时。华电二期4．8万千瓦光伏发电场发电量为697．445万千瓦时，等效发电小时约为124．5小时。华电三期1万千瓦光伏发电场发电量为159．31万千瓦时，等效发电小时约为159．3小时，为我市4月份光伏等效利用小时数最高。蒙能新能源2万千瓦光伏发电场发电量为297．535万千瓦时，等效发电小时148．8小时。蒙科金太阳1万千瓦光伏发电场发电量为116．511万千瓦时，等效发电小时116．5小时。天宏阳光3万千瓦光伏发电场发电量为476．4万千瓦时，等效发电小时158．8小时。
各光伏电场4月份发电量
单位：万千瓦、万千瓦时
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